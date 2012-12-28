«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
сегодня, 11:24
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Самые популярные имя, которые давали мальчикам — Михаил, а девочкам —София.
Самым популярным мужским именем для новорожденных в Липецкой области стало Михаил — так с начала года назвали 198 мальчиков. Также родилось 149 Матвеев и 143 Александра, по 130 — Иванов и Артёмов.
Среди женских имён лидирует София — так назвали 124 девочки. 122 девочки получили имя Ева, 121 — Анна, 119 — Варвара, 104 — Мария.
Редкими мужскими именами в Липецкой области стали Алибек, Одиссей, Кирим, Теодор, Осман, а редкими женскими — Оксана, Галина, Римма, Алексия и Рахима.
