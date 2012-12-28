Все новости
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Общество
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
У пьяного водителя конфисковали мопед
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Липецкий полицейский — в финале Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
Общество
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
2 и 4 ноября поликлиники работать не будут
Здоровье
Общество
386
сегодня, 11:24
5

В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек

Самые популярные имя, которые давали мальчикам — Михаил, а девочкам —София.

За 10 месяцев этого года в Липецкой области родились 5984 ребенка, в том числе 3119 мальчиков и 2865 девочек. То есть мальчиков родилось на 254 больше. Такие данные приводит региональный министр здравоохранения Анна Маркова.

Самым популярным мужским именем для новорожденных в Липецкой области стало Михаил — так с начала года назвали 198 мальчиков. Также родилось 149 Матвеев и 143 Александра, по 130 — Иванов и Артёмов.

Среди женских имён лидирует София — так назвали 124 девочки. 122 девочки получили имя Ева, 121 — Анна, 119 — Варвара, 104 — Мария.

Редкими мужскими именами в Липецкой области стали Алибек, Одиссей, Кирим, Теодор, Осман, а редкими женскими — Оксана, Галина, Римма, Алексия и Рахима.
демография
рождаемость
2
0
0
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Денис
49 минут назад
2,4 ребенка должно быть на одну женщину, если этого не происходит нация вымирает.
Ответить
Природа
сегодня, 11:50
Природа знает, что делает. Сейчас мальчики уходят быстрее. Следующий цикл( (лет через пять) будут рождаться будущие матери в большем количестве, чем будущие отцы. Так было в середине 40-х. Откуда природа всё знает
Ответить
Человечность
15 минут назад
Кто там будет рождаться? От кого? Если молодежи мало и какая есть, та детей не спешит рожать?
Ответить
Внушаемый
53 минуты назад
Это не искуственный интелект ! Природный интелект регулирует рождаемость !
Ответить
Нервная мать
сегодня, 11:47
Так и пишите- вымирает область: рождается мало, умирают много.
Ответить
