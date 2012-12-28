В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек

Самые популярные имя, которые давали мальчикам — Михаил, а девочкам —София.

За 10 месяцев этого года в Липецкой области родились 5984 ребенка, в том числе 3119 мальчиков и 2865 девочек. То есть мальчиков родилось на 254 больше. Такие данные приводит региональный министр здравоохранения Анна Маркова.Самым популярным мужским именем для новорожденных в Липецкой области стало Михаил — так с начала года назвали 198 мальчиков. Также родилось 149 Матвеев и 143 Александра, по 130 — Иванов и Артёмов.Среди женских имён лидирует София — так назвали 124 девочки. 122 девочки получили имя Ева, 121 — Анна, 119 — Варвара, 104 — Мария.Редкими мужскими именами в Липецкой области стали Алибек, Одиссей, Кирим, Теодор, Осман, а редкими женскими — Оксана, Галина, Римма, Алексия и Рахима.