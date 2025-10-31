Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году

Но если на ремонт найдутся деньги.

Состояние тротуаров на проспекте Мира не выдерживает никакой критики. Скоро начнет подмораживать, выпадет снег, и липчане будут ломать ноги в сотнях ям, образовавшихся на местах разрушенной плитки. Споткнувшись на остановках, можно попасть и под автобус. Когда же тротуары будут отремонтированы?Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин ответил, что эта работа запланирована на следующий год. Но только если на нее найдутся деньги.Ранее в мэрии обсчитали замену всей плитки на проспекте Мира в 50 миллионов рублей. Но может дешевле просто заасфальтировать эти тротуары?Проспект Мира в Липецке капитально ремонтировала в 2018 году за 150 миллионов рублей компания «Инфинити Групп». Строители настелили новый асфальт на дорогах и впервые в Липецке крупноформатную плитку из искусственного камня на тротуарах. Тогда тоже экономили — плиткой замостили тротуары от площади Мира до площади Ивана Франценюка, дальше, до площади Металлургов, их закатали в асфальт.