Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Но если на ремонт найдутся деньги.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин ответил, что эта работа запланирована на следующий год. Но только если на нее найдутся деньги.
Ранее в мэрии обсчитали замену всей плитки на проспекте Мира в 50 миллионов рублей. Но может дешевле просто заасфальтировать эти тротуары?
Проспект Мира в Липецке капитально ремонтировала в 2018 году за 150 миллионов рублей компания «Инфинити Групп». Строители настелили новый асфальт на дорогах и впервые в Липецке крупноформатную плитку из искусственного камня на тротуарах. Тогда тоже экономили — плиткой замостили тротуары от площади Мира до площади Ивана Франценюка, дальше, до площади Металлургов, их закатали в асфальт.
