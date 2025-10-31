Все новости
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
В поле нашли труп
Происшествия
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В центре Липецка столкнулись «Шкода» и «ВАЗ»: пострадал один из водителей
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура
Происшествия
За килограмм маковой соломы — три года условно
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине
Общество
Общество
1176
вчера, 14:57
36

Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году

Но если на ремонт найдутся деньги.

Состояние тротуаров на проспекте Мира не выдерживает никакой критики. Скоро начнет подмораживать, выпадет снег, и липчане будут ломать ноги в сотнях ям, образовавшихся на местах разрушенной плитки. Споткнувшись на остановках, можно попасть и под автобус. Когда же тротуары будут отремонтированы?

4q45fpv5djx91nklvc3bp04nqv2qkxs6.jpg

19584589-deee-4ef0-a3b7-c0377f16e651.jpg+2025-10-31-14.26.15+niz.jpg

d1czu79pf7al2pc7oah5tx80gscrne8p.webp

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин ответил, что эта работа запланирована на следующий год. Но только если на нее найдутся деньги.

Ранее в мэрии обсчитали замену всей плитки на проспекте Мира в 50 миллионов рублей. Но может дешевле просто заасфальтировать эти тротуары?

Проспект Мира в Липецке капитально ремонтировала в 2018 году за 150 миллионов рублей компания «Инфинити Групп». Строители настелили новый асфальт на дорогах и впервые в Липецке крупноформатную плитку из искусственного камня на тротуарах. Тогда тоже экономили — плиткой замостили тротуары от площади Мира до площади Ивана Франценюка, дальше, до площади Металлургов, их закатали в асфальт.
Комментарии (36)

Доцент
вчера, 23:06
У нас и капремонты а домах на 5 лет...
нлмк
вчера, 22:51
ага т.е никому ненужный парк у чёрта на куличках 100+лямов есть, а на тротуар в 3 раза дешевле денег теперь нет. вопрос что было бы полезней для горожан. парк китайскай или ровный тротуар
Гоша
вчера, 21:03
Кто там про ломы пишет, эта плитка в тот же год начала разваливатся,и точно не от чистки ломами, недавно одного посадили, он защитные сооружения по такому же принципу строил, без цемента
Гостья1
вчера, 18:25
В чем преимущество и красота плитки-асфальтовое покрытие и машинами можно почистить и пешеходам безопаснее !!! В парках скверах - пожалуйста ,а на тратуарах нужна безопасность и практичность. А в чем выгода для казны города???
Отвечаю
вчера, 19:09
Качественная крупногабаритная плитка, правильно уложегная, пропускает влагу в дождь, быстро высыхает, быстро освобождается от снега. Качественная плитка, в отличие от асфальта, не трескается от перепадов температур и влаги. Не проседает. Но это я про качественную.
Олег
вчера, 20:29
Качественная крупногабаритная плитка, правильно уложегная, пропускает влагу в дождь, быстро высыхает, быстро освобождается от снега. Качественная плитка, в отличие от асфальта, не трескается от перепадов температур и влаги. Не проседает. Но это я про качественную. Не говорите герунды не зря в советское время ложили асфальт. Может по вашему на место асфальта где ездят автомобили положить плитку. Вы видимо заинтересованы в уложении плитки
Отвечаю
вчера, 21:43
Не говорите герунды не зря в советское время ложили асфальт. Может по вашему на место асфальта где ездят автомобили положить плитку. Вы видимо заинтересованы в уложении плитки И да. Я заинтересован в плитке на тротуарах. Не такой мелкой, как повсеместно. Крупноразмерной, как в хороших городах. Но без брака. Это лучший вариант для пешеходов.
Отвечаю лично Олегу
вчера, 21:41
Не говорите герунды не зря в советское время ложили асфальт. Может по вашему на место асфальта где ездят автомобили положить плитку. Вы видимо заинтересованы в уложении плитки В советское время не клали плитку, потому что её даже не производили. Асфальт клали из-за дешевизны. А вот- вспомните или кзнайте- что клали на особо важных участках? Правильно! Не асфальт!!! А брусчатку в городах и бетон на инфраструктурных объектах. Асфальт-то самое некачественное покрытие!
Нина
вчера, 21:08
Не говорите герунды не зря в советское время ложили асфальт. Может по вашему на место асфальта где ездят автомобили положить плитку. Вы видимо заинтересованы в уложении плитки Асфальт в советское время был в плачевном состоянии, а сейчас и подавно развалится через год с таким воровством, обьездную от Цемзавода до Сселок закатали и даже морозов не потребовалось, колесами верхний слой стерли
Дед Пихто
вчера, 17:41
Когда армяне клали эту плитку на пр. Мира, уже тогда на изломе было видно, что она только с лицевой стороны на один сантиметр плотная, с цементной связкой, а внутри - один песок. Но все прикинулись слепыми, потому что всем это было выгодно. В нашем городе тротуарная плитка нужна только для распила, а для покрытия тротуаров хорошего асфальта, уложенного не в лужу, а по всем правилам, вполне достаточно.
....
вчера, 17:00
Хотеть - это одно, а быстро и качественно сделать - это другое.
Злой.
вчера, 16:53
Налог на транспорт увеличат, тогда и отремонтируют.
Для граждан
вчера, 16:43
Сразу говорили ни какой плитки только асфальт на года.
Не
вчера, 17:26
Асфальт не на года. Где вообще видели асфальт на года? Тем более, на правильно уложенной плитке в доже сухо. Плитка нужна. Но качественная.
Колян
вчера, 20:49
Асфальт не на года. Где вообще видели асфальт на года? Тем более, на правильно уложенной плитке в доже сухо. Плитка нужна. Но качественная. Нет. Не нужна эта плитка. Однозначно, распил бюджета. Ещё не видел плитки в Липецке, достойной уважения.
правда
вчера, 16:13
ВЫ ПРАВЫ а Васька слушает и ест
Надежда
вчера, 15:53
Хорошо помню, как армянские ребята у нас во дворе просто рассыпали лопатами асфальт и ушли, а эта крошка ещё месяц в квартиры тащилась. Я одного не пойму, кого мы обманываем, мы же сами потом по этому тротуару ходим!
