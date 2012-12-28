41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
310
27 минут назад
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
49-летнего мужчину ищут родственники.
Пропавший без вести — инвалид второй группы и дезориентирован в пространстве.
Приметы Алексея Паничкина: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, чёрную шапку, обут в чёрные кроссовки.
