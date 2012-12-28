Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал

49-летнего мужчину ищут родственники.

В Липецке с 9 ноября ищут 49-летнего Алексея Паничкина. Мужчина с травмой головы ушёл из БСМП около полудня и исчез.Пропавший без вести — инвалид второй группы и дезориентирован в пространстве.Приметы Алексея Паничкина: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, чёрную шапку, обут в чёрные кроссовки.