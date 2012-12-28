41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом

Мужчину осудили за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью и публичное оскорбление представителя власти.

41-летнего жителя Задонска приговорили к году и двум месяцам строгого режима за угрозы бывшей жене убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, и публичное оскорбление представителя власти.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, семейная драма произошла в ночь с 1 на 2 июля прошлого года. Во время ссоры с бывшей женой пьяный мужчина начал ее душить и высказывать угрозы убийством. Потом мужчина своей рукой, на которой была кровоточащая рана, провёл по ногам бывшей жены, нарисовав кровью полосы и высказывая новые угрозы — что по окровавленным полосам он отрежет женщине ноги, а раны перетянет жгутами, чтобы она быстро не умерла, и будет дальше над ней издеваться…Досталось и прибывшему по вызову полицейскому — его мужчина обложил матом в присутствии свидетелей. Дебошира скрутили и увезли в отдел. А на утро выписали 2000 рублей штрафа в суде.Мужчина признал вину только в оскорблении полицейского. При этом он настаивал на том, что назвал полицейского только дьяволом — мол, нецензурная лексика была не адресной, а лишь для связки слов, и он всегда так разговаривает. Со слов подсудимого, по делу об угрозе убийством бывшая жена его оговорила.Как оказалась, в этот день бывшие муж и жена отмечали выпускной сына. Во время застолья мужчина заподозрил, то женщина снимает его на умные часы — с этого и начался конфликт. Потом маленькая собака мужчины повалила телевизор. А мужчина следом «добил» его ногой. Потом ссора утихла. Но под вечер женщине начали приходить SMS-ки. Бывшая жена начала выгонять мужчину и сорвала с его руки бинт — ранее тот получил травму на работе. После этого и полилась кровь.