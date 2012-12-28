Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Читать все
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
870
сегодня, 15:55
7

41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом

Мужчину осудили за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью и публичное оскорбление представителя власти.

41-летнего жителя Задонска приговорили к году и двум месяцам строгого режима за угрозы бывшей жене убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, и публичное оскорбление представителя власти.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, семейная драма произошла в ночь с 1 на 2 июля прошлого года. Во время ссоры с бывшей женой пьяный мужчина начал ее душить и высказывать угрозы убийством. Потом мужчина своей рукой, на которой была кровоточащая рана, провёл по ногам бывшей жены, нарисовав кровью полосы и высказывая новые угрозы — что по окровавленным полосам он отрежет женщине ноги, а раны перетянет жгутами, чтобы она быстро не умерла, и будет дальше над ней издеваться…

Досталось и прибывшему по вызову полицейскому — его мужчина обложил матом в присутствии свидетелей. Дебошира скрутили и увезли в отдел. А на утро выписали 2000 рублей штрафа в суде.

Мужчина признал вину только в оскорблении полицейского. При этом он настаивал на том, что назвал полицейского только дьяволом — мол, нецензурная лексика была не адресной, а лишь для связки слов, и он всегда так разговаривает. Со слов подсудимого, по делу об угрозе убийством бывшая жена его оговорила.

Как оказалась, в этот день бывшие муж и жена отмечали выпускной сына. Во время застолья мужчина заподозрил, то женщина снимает его на умные часы — с этого и начался конфликт. Потом маленькая собака мужчины повалила телевизор. А мужчина следом «добил» его ногой. Потом ссора утихла. Но под вечер женщине начали приходить SMS-ки. Бывшая жена начала выгонять мужчину и сорвала с его руки бинт — ранее тот получил травму на работе. После этого и полилась кровь.
угроза убийством
оскорбление
0
2
5
1
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Преподобный
38 минут назад
Личность очень известная в Задонске, третья ходка за свои 40 лет, то ДТП со смертельным исходом, то грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия ! Дай Бог здоровья и терпения родственникам!
Ответить
Бабка Первая
39 минут назад
"Возвращаться к бывшим — это как смотреть один и тот же фильм ужасов, надеясь, что на этот раз все выживут." Мысль не моя, но здравая)
Ответить
Александр Н.
48 минут назад
Записки из сумасшедшего дома.
Ответить
Белочка
сегодня, 16:19
Добро пожаловать в мои объятия!
Ответить
Соседка
сегодня, 16:18
Высокие отношения!Не доплюнешь!
Ответить
Умный
сегодня, 16:18
Мексиканские сериалы нервно курят в уголочке
Ответить
Хоп
сегодня, 16:12
А как надо было правильно назвать ?
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить