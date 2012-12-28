Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума
Общество
Участники РОРП ЛО обсудили кибератаки на основе социальной инженерии
Общество
Читать все
Общество
170
43 минуты назад

Участники РОРП ЛО обсудили кибератаки на основе социальной инженерии

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялось мероприятие на тему «Кибератаки на основе социальной инженерии. Что важно знать?» с участием приглашённого спикера — главного консультанта отдела информационной безопасности правительства Липецкой области Михаила Шахнюка. 

Предваряя выступление гостя, директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина отметила: «Вопросы кибербезопасности сегодня являются одними из самых актуальных. И работодателям важно рассматривать их с разных сторон. В том числе важно сохранять конфиденциальную информацию о себе».

Михаил Шахнюк начал беседу с предпринимателями с понятия социальной инженерии — это метод получения доступа к информации и принуждения к определённым действиям, основанный на особенностях психологии людей. Поэтому киберпреступники используют для своих атак довольно простой комплекс приёмов: игру на эмоциях и вывод из зоны комфорта, создание ощущения срочности и использование человеческих слабостей.

Сегодня специалисты в сфере кибербезопасности утверждают: обмануть можно абсолютно любого; вопрос только в том, сколько для этого понадобится шагов. И основная задача — максимально удлинить этот путь.

Нейросети и качественные дипфейки уже стали реальностью. Нередки случаи, когда бухгалтеры переводили деньги мошенникам, получив указание от сгенерированного начальника. Поэтому важно перепроверять любую поступающую информацию.

Но внимание к вопросам кибербезопасности должно быть не только на работе, но и дома, в семье: особенно уязвимы для мошенников дети и пожилые люди. И для них тоже есть действенные механизмы защиты: установка «родительского контроля» или даже контроль переводов близких в приложениях банков, отключение определённых сервисов.

IMG_6325.JPG

Интернет помнит всё, и стоит обратить внимание на то, что мы сами публикуем о себе слишком много личных сведений. А сбор информации из открытых источников может стать первичной точкой входа для мошенников и киберпреступников. Чтобы обезопасить себя, лучше поменьше делиться информацией в публичном пространстве. 

Как обезопасить бизнес? Важно разграничить вопросы IT и информационной безопасности — эти подразделения или сотрудники должны иметь одинаково важный вес.

— Ведь главная задача IT-подразделения — чтобы всё работало, даже где-то в ущерб безопасности. А нужен независимый контролирующий орган. Отдельный специалист по информационной безопасности — один из ключевых моментов, который позволяет бизнесу адекватно оценивать все угрозы для организации и принимать правильные решения, — отметил Михаил Шахнюк.

Предприниматели также узнали о взломах со стороны скрипткидди — это когда начинающие хакеры составляют себе «портфолио». А иногда преступники целенаправленно атакуют небольшие компании, чтобы через подрядчика выйти на более крупного игрока или клиентскую базу.

Подводя итоги темы кибербезопасности для предпринимателей, Михаил Шахнюк ещё раз напомнил: важно уточнять и проверять всю информацию, научиться говорить «нет», а при принятии того или иного решения лучше взять паузу.

При пользовании соцсетями предпринимателям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию. Также следует изучить, как выглядит настоящая авторизация на веб-сайтах, использовать различные пароли для почты и сайтов, не забывать про антивирус, периодически проверять подключенные устройства в настройках и пользоваться только официальными версиями мессенджеров и программ, быть осторожнее с десктопными версиями мессенджеров, особенно в офисе. Ещё один важный момент с точки зрения безопасности — это контроль над своей электронной подписью.

— Важный аспект кибербезопасности заключается в защите своих конфиденциальных данных от несанкционированного доступа. Для компании это важно, чтобы избежать взлома сетей — для обеспечения безопасности и конкурентоспособности. На эту тему можно говорить бесконечно. Ведь методы мошенников тоже меняются и совершенствуются. Поэтому бизнесу важно знать об актуальных тенденциях в области безопасности, о том, какие специалисты должны быть в штате и какие мероприятия должны быть обязательными для любой компании, — отметила в завершении встречи Ольга Митрохина.

кибербезопасность
1
0
0
0
2
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить