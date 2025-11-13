Все новости
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
153
14 минут назад

«Казакам России» передали семь комнат в общежитии

Для «сохранения специалистов высокого класса в отрасли культуры Липецкой области» артистам дали жилье в маневренном фонде мэрии Липецка.

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области обратилось в мэрию Липецка с просьбой о передаче в собственность области семи комнат в городском общежитии для последующего их предоставления государственному театру танца «Казаки России». В обращении говорится: «для сохранения специалистов высокого класса в отрасли культуры Липецкой области».

Сегодня эту просьбу рассмотрела комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета.

Формальный собственник муниципального общежития на улице 50 лет НЛМК, 15 председатель городского департамента ЖКХ Владимир Яриков сообщил, что это возможно. Более того, мэрия сэкономит на разных платежах за ремонт и содержание этих семи комнат 258,8 тысяч рублей в год.

43c69976-5979-4189-b6fa-2e321ca6b999.jpg+2025-11-13-15.28.05+niz.jpg

— Вам нужны только эти комнаты? Не больше? — участливо поинтересовался у худрука «Казаков России» Леонида Милованова председатель бюджетной комиссии Андрей Выжанов.

— Мы просим передать нам отдельную секцию на семь комнат и все, — ответил худрук.

0e83878d-d2a0-482d-8b70-6b72c5abbc78.jpg+2025-11-13-15.28.05+niz.jpg

Депутаты поинтересовались, а сколько вообще незанятых комнат в маневренном фонде мэрии? Оказалось, 189 в нескольких городских общежитиях. Так почему не раздать их нуждающимся? Но все оказалось не так просто.

Заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Елена Курдюкова сообщила, что, во-первых, этот фонд на то и маневренный, что в него можно попасть лишь на время сложных жизненных ситуаций, например, после пожара, наводнения или же после признания жилья немедленно подлежащим расселению. Во-вторых, там могут проживать на долгосрочной основе лишь работники бюджетных организаций по ходатайству работодателя на время исполнения служебных обязанностей, у которых на территории РФ нет иного жилья. В-третьих, такое жилье мало кому интересно: в этом году была востребована лишь одна комната в общежитии, в прошлом — 13, в позапрошлом — две. То есть по договору соцнайма можно поселиться в комнате маневренного фонда, но таких заявлений от горожан — единицы. А предоставить такое жилье многочисленным очередникам нельзя — оно не соответствует социальным нормам по площади и по качеству.

9aae214e-8066-4e89-854c-b5caaec1219b.jpg+2025-11-13-15.27.35+niz.jpg
