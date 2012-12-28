Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
сегодня, 17:35
Липчнка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Обстоятельства падения женщины выясняют полицейские.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ей потребовалась медицинская помощь. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции.
