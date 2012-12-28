Липчнка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»

Обстоятельства падения женщины выясняют полицейские.

Сегодня вечером в Липецке у остановки «Улица Шкатова» в автобусе маршрута № 347 упала 47-летняя женщина.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ей потребовалась медицинская помощь. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции.