Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Липчнка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Происшествия
1484
сегодня, 17:35
14

Липчнка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»

Обстоятельства падения женщины выясняют полицейские.

Сегодня вечером в Липецке у остановки «Улица Шкатова» в автобусе маршрута № 347 упала 47-летняя женщина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ей потребовалась медицинская помощь. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции.
Комментарии (14)

Сначала новые
q
21 минуту назад
Чего там выяснять? Перевозчики сознатеьно недовыпускают бортов на маршрут под разными надуманными предлогами. А оставшиеся считанные автобусы перевыполняют план за счёт гонок, скорости, отсутствия отдыха и намеренного нарушения расписания.
Липчанка
24 минуты назад
Этот 347 постоянно дёргает едет рывками, невозможно удержаться. Безобразие
7777777
11 минут назад
Такова дорожная обстановка
да-уж
28 минут назад
Может дочь толкнула, не поделили что-то.
Липа
29 минут назад
И кто ж виноват?
Влад
30 минут назад
306 гонял, когда только появился, от стройдетали до пл. Героев доезжал за 7 минут через Петровский рынок
Пенсионерка Зоя
32 минуты назад
А всё потому, что водители автобусов ездиють до сих пор без галстуков
Вывод
33 минуты назад
Надо уменьшить стоимость проезда
Удивительно
40 минут назад
Удивительно, что это были не 306 и 322. Гоняют как на гоночной трассе, даже заходить страшно.
Сколько будет
42 минуты назад
если от номера маршрута отнять возраст пассажирки?
Татьяна
44 минуты назад
Да-уж, сам ты ковырялся. Стояла с дочерью и готовилась к выходу.
