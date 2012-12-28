Все новости
Экономика
824
вчера, 15:04
8

В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики

Промышленное производство в Липецкой области по итогам января-сентября сократилось на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.

Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех — выросла в январе-сентябре только добыча полезных ископаемых (+2,4%).

В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 0,6%. Однако, здесь заметно росли производство табачных изделий (в 2,1 раза), текстильных изделий (+33,1%), кожи и изделий из кожи (+20,6%), лекарственных средств и медицинских изделий (+30,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+24,6%), электрического оборудования (+23,8%). Ускорился рост производства пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, мебели. Вместе с тем снизилось производство ремонта и монтажа машин и оборудования (-46,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-45%), компьютеров, электроники и оптики (-49,1%), одежды (-20,8%). Сократилось в первом полугодии производство металлургическое, напитков, неметаллической минеральной продукции.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха было зафиксировано снижение на 4,9%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 13,9%.

промышленность
0
2
0
1
5

Комментарии (8)

Злые игры
вчера, 16:27
Просто поменяли зависимость. Слезли, вернее, сняли с нефтяной иглы и посадили на банковскую. Парадокс в том, что цифры отчётов приносят спокойствие чиновникам, но не обществу. Страна вроде бы богатеет, но люди экономят на продуктах и лекарствах, отказывая себе в важном, а кредиты становятся вторым после зарплаты источником денег. Мы действительно стали богаче - на бумаге, но растёт не доход, а цена жизни.
Ответить
Согласен
вчера, 19:04
Надо поднять цены на алкоголь и сигареты в два-три раза. И доходы будут больше в бюджет. И, возможно, у нормальных людей привычки отпадут и они перестанут экономить на продуктах.
Ответить
Шура
вчера, 19:30
Надо поднять цены на алкоголь и сигареты в два-три раза. И доходы будут больше в бюджет. И, возможно, у нормальных людей привычки отпадут и они перестанут экономить на продуктах. Папа! Цену на водку подняли в два-три раза. Ты будешь меньше пить? Нет! Это вы будете меньше есть. Проходили это. Да и где доходы бюджета от продажи ресурсов?
Ответить
креативные индустрии
вчера, 16:18
Управляемое охлаждение и контролируемое сжатие.
Ответить
Mikl
вчера, 16:02
Если дать возможность работать и возвести цеха по убою кур "Экоптицы" то Липецкая область будет на первом месте по производству и производительности труда в России. А на гербе Липецкой области будет курица вместо липы.
Ответить
Липчанин
вчера, 21:25
А если не давать компаниям показывающим убыток 150 млн. милиардные гранты и льготные кредиты по 20 млрд под 3-5%, то вообще заживём.
Ответить
489
вчера, 16:42
А поля Народные, земля матушка в частной собственности? А как так вышло? А то сажают не только растения!
Ответить
Хм
вчера, 19:06
А поля Народные, земля матушка в частной собственности? А как так вышло? А то сажают не только растения! Так народ и состоит из частников. Не государственной же земля должна быть! Покупать-то почему не покупаем? Даже бесплатно на дальнем Востоке не берём?
Ответить
