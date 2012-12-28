В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики

Промышленное производство в Липецкой области по итогам января-сентября сократилось на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.

Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех — выросла в январе-сентябре только добыча полезных ископаемых (+2,4%).В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 0,6%. Однако, здесь заметно росли производство табачных изделий (в 2,1 раза), текстильных изделий (+33,1%), кожи и изделий из кожи (+20,6%), лекарственных средств и медицинских изделий (+30,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+24,6%), электрического оборудования (+23,8%). Ускорился рост производства пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, мебели. Вместе с тем снизилось производство ремонта и монтажа машин и оборудования (-46,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-45%), компьютеров, электроники и оптики (-49,1%), одежды (-20,8%). Сократилось в первом полугодии производство металлургическое, напитков, неметаллической минеральной продукции.В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха было зафиксировано снижение на 4,9%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 13,9%.