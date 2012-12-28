В ночь на понедельник выпадет мокрый снег

А температура воздуха опустится ниже ноля.

В конце недели холодный фронт Атлантического циклона принесет в Липецкую область холодный воздух: в ночь с 16 на 17 ноября ожидается мокрый снег, температура воздуха может опуститься до -2 градусов.— Снег кружиться не будет. И землю не покроет. Он будет больше похож на дождь, — рассказал GOROD48 дежурный синоптики Липецкого гидрометцентра Николай Зиборов.Сейчас в регионе стоит аномальная погода: среднесуточные температуры воздуха составляют 7- 8 градусов тепла, при норме от -1 до -2 градусов. Как раз такой и будет температура воздуха к концу недели, но ненадолго.Уже ко вторнику, 18 ноября, существенно потеплеет. Столбики термометров могут подняться до отметки в +10 градусов. Так что устойчивого снежного покрова в ноябре не будет.