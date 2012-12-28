Все новости
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
Погода в Липецке
830
сегодня, 15:50
2

В ночь на понедельник выпадет мокрый снег

А температура воздуха опустится ниже ноля.

В конце недели холодный фронт Атлантического циклона принесет в Липецкую область холодный воздух: в ночь с 16 на 17 ноября ожидается мокрый снег, температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

— Снег кружиться не будет. И землю не покроет. Он будет больше похож на дождь, — рассказал GOROD48 дежурный синоптики Липецкого гидрометцентра Николай Зиборов.

Сейчас в регионе стоит аномальная погода: среднесуточные температуры воздуха составляют 7- 8 градусов тепла, при норме от -1 до -2 градусов. Как раз такой и будет температура воздуха к концу недели, но ненадолго.

Уже ко вторнику, 18 ноября, существенно потеплеет. Столбики термометров могут подняться до отметки в +10 градусов. Так что устойчивого снежного покрова в ноябре не будет.
погода
снег
0
2
1
5
0

Комментарии (2)

Комментарии (2)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пессимист
18 минут назад
Столбики термометров?А если термометры без столбиков?
Ответить
Наверное
сегодня, 16:15
Но это не точно.
Ответить
