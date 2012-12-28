30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича

А ещё несколько пожарных отделений были стянуты к школе №38 — в здании произошло короткое замыкание.

13 ноября пожарные Липецкой области выезжали на пять вызовов: горел мусор в подвале жилого дома, произошло короткое замыкание в школе, сгорели два автомобиля.Мусор вспыхнул около двух часов ночи в подвале второго подъезда дома №16 по улице Ильича в Липецке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из дома были эвакуированы 30 человек.Около пяти утра пожарные получили еще один вызов — из дома №15 по улице Космонавтов. Оказалось, в квартире первого подъезда подгорела пища.Днём переполох наделало короткое замыкание без последующего горения в школе №38 на проспекту Мира, 10.Вечером сгорели два автомобиля: около 19:00 в Задонском районе на 413-м километре трассы «Дон» огонь уничтожил «Митсубиси Лансер», а через три часа в селе Чернолес Становлянского округа сгорел «ВАЗ-2106».