Общество

вчера, 15:49

На Соколе и Дачном отключат холодную воду для устранения утечек

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#отключения
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На Соколе и Дачном отключат холодную воду для устранения утечек
11 сентября с 09:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Карьерной отключат холодную воду в домах №№ 10, 10/2, 10а, 54, 65 по улице Елецкой, а также расположенных на этой улице зданиях школы (улица Елецкая, 63) и детского сада (улица Елецкая, 8а), №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, в частном секторе улиц Елецкой, 9 Января, Карьерной, Лескова, Павлова.  

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе в переулке Рудном без воды останутся потребители домов №№ 2, 4, 6 ,13, 15, 17 Рудного переулка и № 16 улицы Детской.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в поселке Дачном: в частном секторе улиц Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Бурлакова.  

С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на улице Брестской ЛГЭК временно отключит холодную воду потребителям района Свободный Сокол – жителям частного сектора улиц Подарского, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Д. Бедного, Водной, Третьякова, Курчатова, Булавина, Кулибина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Баумана, Арсеньева и переулков Чугунного, Руднева, Рахманинова, Ростовского, Коперника, Ракетного, Теплого, Болотникова, Войнич, Щепкина, Ермакова, Полтавского, Курчатова, Свободного, Речного, Лунного, Васнецова.  

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  
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#отключения
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Комментарии (2)

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Лена

вчера, 16:11
Когда же будет устранено сочение холодной воды на повороте с ул стаханова на пр 60лет СССР? Ждут обвала проезжей части наверное. А там транспорт сплошным потоком идёт!
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житель ул. Металлургов

вчера, 15:56
Лучше бы на 11-микрорайоне , давно там не отключали !!
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