В Липецке пропала 71-летняя женщина

Волонтеры просят помощи в ее поисках.

Утром 2 сентября в Липецке пропала 71-летняя Наталья Маркова (Церковная). В последний раз ее видели на улице Аксакова.



Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.



Ее приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Одета в темно-фиолетовую куртку, желто-коричневое платье, белые босоножки.

