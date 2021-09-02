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В Липецке пропала 71-летняя женщина

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#без вести пропавшие
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В Липецке пропала 71-летняя женщина

Волонтеры просят помощи в ее поисках.

Утром 2 сентября в Липецке пропала 71-летняя Наталья Маркова (Церковная). В последний раз ее видели на улице Аксакова.

Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.

Ее приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Одета в темно-фиолетовую куртку, желто-коричневое платье, белые босоножки.
1 869
#без вести пропавшие
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Пенсионер

21 минуту назад
Великий Боже,дай мне силы Самой закончить путь земной. Не быть обузой до могилы, Чтобы не мучились со мной. И не лишай до расставанья Рассудка,здравого ума, Чтоб я за все свои деянья Была ответственна сама. Не дай мне Бог лишиться зренья, Сердцу застыть и очерстветь. Не дай в отчаяньи забвенья Надежде прежде умереть. Ольга Коровина
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