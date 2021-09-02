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В Липецке готовы пойти по пути Москвы в организации бесплатных пересадок на транспорте
В горсовете призовут мэрию пойти по пути, указанному Сергеем Собяниным. А в городской администрации уже готовы говорить сразу о нескольких вариантах бесплатных пересадок.
В Липецке также необходимы бесплатные пересадки, так как существующая маршрутная сеть не позволяет многим горожанам добраться от места жительства до мест учебы или работы на одном автобусе или трамвае.
- Полностью поддерживаю такую инициативу. В городском Совете депутатов около полугода назад обсуждалась организация бесплатных пересадок. Тогда нам сказали, что сделать проезд по одному билету с пересадками технически очень сложно. Но это сделать необходимо. Мы должны предоставить горожанам возможность проезда по одному билету с одной-двумя пересадками. Пусть не в течение 90 минут, как в Москве. Липчанам хватит и часа, 60 минут, чтобы пересесть с одного транспортного средства на другое. А то выходит, что в течение дня многим жителям города нужно совершить две-три пересадки утром и столько же - вечером. И всякий раз приходится раскошеливаться на проезд. Траты на транспорт становятся, таким образом, неподъемными для многих. Поэтому на ближайшем заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета выйду с предложением к мэрии, чтобы применить в Липецке московский опыт, - прокомментировал GOROD48 нововведение Сергея Собянина председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
Между тем в Липецке ростки такого почина уже есть. Сейчас, во время перекрытой на строительные работы улицы 50 лет НЛМК муниципальный перевозчик, «Липецкпассажиртранс», позволяет пассажирам маршрутов №№28 и 28к ездить по одному билету с пересадкой у супермаркета «Метро». А частный перевозчик «НП «Автотранс ВОА» дает возможность пассажирам маршруток №№ 323 и 378 пересаживаться в районе Тракторный на маршрутку №323а, курсирующую в границах этого района. Билет на бесплатную пересадку действителен в течение 20 минут в час-пик и в течение 40 минут днем.
- Да, мы сейчас плотно занимаемся маршрутной сетью. Для этого заказан документ планирования регулярных перевозок. Исполнитель должен будет на основе данных о пассажиропотоках смоделировать новую маршрутную сеть, рассчитать необходимое количество подвижного состава и классов транспортных средств. После разработки новой маршрутной сети, на основе ее технико-экономических показателей мы просчитаем цену контрактов. Совместно с оператором оплаты проезда проработаем введение тарифного меню для пассажиров. Могут быть несколько вариантов: это и бесплатная пересадка, и проездной билет на определенное время, и пересадочный тариф. Мы просчитаем все эти варианты. После этой работы будут проведены торги на право организации пассажирских перевозок, и те, кто выиграет конкурс, начнут работать по новым правилам, - сказал GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.
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