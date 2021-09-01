Общество

сегодня, 15:02

1 сентября в липецкой гимназии №1 проводили на пенсию директора

14 3185
#школа #1 сентября
1
1 сентября в липецкой гимназии №1 проводили на пенсию директора

Но официально Виктор Цопа пока в отпуске.

В гимназии №1 Липецка в этом учебном году будет новый директор. Виктор Цопа оставляет свой пост. Об этом своём Инстаграм сообщила глава Липецка Евгения Уваркина.

Цопа.jpg
Фото - mbougimnazia1.ru
- Опытные учителя станут для всех ребят не только проводниками в мир знаний, но и наставниками, которые всегда поддержат и дадут мудрый совет. Именно с такими чувствами я вспоминаю директора гимназии №1 Виктора Михайловича Цопу, в которой училась с первого по шестой класс и которую посетила сегодня, - отметила Евгения Уваркина. - Эта школа навсегда осталась для меня родной. В Липецке гимназию знают как одну из сильнейших школ, верную своим традициям. За это я хочу сказать спасибо Виктору Михайловичу. В этом году он покидает свою должность, но я верю, что будущий руководитель только приумножит то, что создал этот большой профессионал.

Директор гимназии №1 Липецка Виктор Цопа - Заслуженный учитель России, «Отличник народного просвещения», награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком, лауреат премии имени К.А. Москаленко. Но в 2017-м году имя Виктора Цопы прогремело на всю страну из-за неприятной новости. В газете «Московский комсомолец» появилась статья заслуженного учителя РФ Е.Ямбурга, в которой говорилось о том, что онкобольного ребенка не взяли в гимназию №1 Липецка, где он учился с первого класса и до болезни. В конфликт мамы и школы даже вмешалась тогдашний министр образования и науки России Ольга Васильева, которая заявила, что будет добиваться отставки директора липецкой гимназии. Но потом скандал как-то сошёл на нет.

Сегодня Виктор Цопа покидает свой пост не из-за каких-то скандалов, как это было, например, с директором лицея №44.

Как рассказала GOROD48 заместитель директора гимназии №1 Ольга Мязина, официально Виктор Цопа сейчас находится в отпуске. Но о его выходе по окончанию отпуска на пенсию коллективу уже сообщили.

Несмотря на отпуск, Виктор Цопа сегодня был на линейке в честь Дня знаний. Его проводили на заслуженный отдых с уважением: глава города вручила ему благодарственное письмо. Портрет директора появился на доске почёта.

Имя нового директора гимназии №1 пока неизвестно.
14 3185
#школа #1 сентября
1

Комментарии (14)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость123

13 минут назад
Просто интересно,, безмерные поборы
ответить

Просто интересно,

26 минут назад
а кто-то может назвать конкретные достижения этого директора?
ответить

Виктория

34 минуты назад
вот нам то повезло, с нашей дочкой будет дочь мэра учится. наконец-то без поборов и с хорошими учителями будем.. не то что наш первый ребенок, во повезло то в новой школе
ответить

Коммунист

41 минуту назад
гость, Кто детям мого давать знания, тот и хороший. Тебе знания ни к чему, так что тебе не понять
ответить

вова

43 минуты назад
Похоже образованию в Липецке, как и медицине наступили кранты!
ответить

дядя сеня

45 минут назад
норм мужик чё гоните, щас какого нибудь взяточника посадят вот тогда и огокать будем..
ответить

Ага

46 минут назад
Наконец то !!! Хватит,Виктор Михайлович !!!!!
ответить

Шесть лет назад

50 минут назад
Обращался к нему устроить сына в гимназию ,правда не территориально ,он такую сумму озвучил ,что я решил уж лучше по месту жительства. А так то ничего вроде мужичонок был, правда деньги очень любит.
ответить

гость

51 минуту назад
Коммунист, а кто ещё хороший , из директоров липецких школ ? Не позорься , ты понятия не имеешь кто это .
ответить

Коммунист

58 минут назад
Хороший мужик, освобождают места для "эффективных". Хана гимназии в частности, да и образованию вообще
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Сырском и на Карьере отключат холодную воду
#отключения
В Сырском и на Карьере отключат холодную воду

3 минуты назад

Общество
Евгения Уваркина: «Мы попали в беспрецедентную ситуацию»
#аварийное жилье #расселение
12
Евгения Уваркина: «Мы попали в беспрецедентную ситуацию»

43 минуты назад

Общество
Бум в соцсетях: улицу Зегеля открыли для движения!
#улица Зегеля
7
Бум в соцсетях: улицу Зегеля открыли для движения!

57 минут назад

Общество
На улице Зегеля настраивают светофоры
#дорога #светфоры
11
На улице Зегеля настраивают светофоры

сегодня, 14:19

Общество
Михаил Тарасенко: «Учителям – оптимизма и вдохновения. Родителям – радости за своих детей!»
Михаил Тарасенко: «Учителям – оптимизма и вдохновения. Родителям – радости за своих детей!»

сегодня, 13:10

Общество
В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера
#Задонщина #туризм #кластер
5
В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера

сегодня, 12:59

Общество