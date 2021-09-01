1 сентября в липецкой гимназии №1 проводили на пенсию директора

Но официально Виктор Цопа пока в отпуске.

В гимназии №1 Липецка в этом учебном году будет новый директор. Виктор Цопа оставляет свой пост. Об этом своём Инстаграм сообщила глава Липецка Евгения Уваркина.













- Опытные учителя станут для всех ребят не только проводниками в мир знаний, но и наставниками, которые всегда поддержат и дадут мудрый совет. Именно с такими чувствами я вспоминаю директора гимназии №1 Виктора Михайловича Цопу, в которой училась с первого по шестой класс и которую посетила сегодня, - отметила Евгения Уваркина. - Эта школа навсегда осталась для меня родной. В Липецке гимназию знают как одну из сильнейших школ, верную своим традициям. За это я хочу сказать спасибо Виктору Михайловичу. В этом году он покидает свою должность, но я верю, что будущий руководитель только приумножит то, что создал этот большой профессионал.

Директор гимназии №1 Липецка Виктор Цопа - Заслуженный учитель России, «Отличник народного просвещения», награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком, лауреат премии имени К.А. Москаленко. Но в 2017-м году имя Виктора Цопы прогремело на всю страну из-за неприятной новости. В газете «Московский комсомолец» появилась статья заслуженного учителя РФ Е.Ямбурга, в которой говорилось о том, что онкобольного ребенка не взяли в гимназию №1 Липецка, где он учился с первого класса и до болезни. В конфликт мамы и школы даже вмешалась тогдашний министр образования и науки России Ольга Васильева, которая заявила, что будет добиваться отставки директора липецкой гимназии. Но потом скандал как-то сошёл на нет.Сегодня Виктор Цопа покидает свой пост не из-за каких-то скандалов, как это было, например, с директором лицея №44.Как рассказала GOROD48 заместитель директора гимназии №1 Ольга Мязина, официально Виктор Цопа сейчас находится в отпуске. Но о его выходе по окончанию отпуска на пенсию коллективу уже сообщили.Несмотря на отпуск, Виктор Цопа сегодня был на линейке в честь Дня знаний. Его проводили на заслуженный отдых с уважением: глава города вручила ему благодарственное письмо. Портрет директора появился на доске почёта.Имя нового директора гимназии №1 пока неизвестно.