Липчане вспоминают свои школьные годы

Не без приятной ностальгии.

Сегодня ленты всех соцсетей заполнены снимкам со школьных линеек. Кто-то повел детей в 1 класс, кто-то — уже в выпускной. Среди постов взрослых липчан немало и архивных фото: они вспоминают свои школьные годы.Возникновение этого праздника официально причисляют к 1984 году, когда была принята соответствующая директива. Но сам праздник появился еще в 1930 с принятием закона об обязательном образовании, которое следовало начинать с 1 сентября. Почему выбран именно этот день, сказать очень сложно, ведь до этого не было строгой даты начала учебного года. Во времена Российской империи городские школьники приступали к учебе в конце августа – начале сентября, а сельские – 1 декабря. Это было связано с тем, что деревенские ребятишки помогали родителям вести большое хозяйство, и не могли ходить в школу до окончания всех полевых работ. И вот в 1932 году 1 сентября стало официальной датой празднования начала учебного года.