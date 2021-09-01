Общество

сегодня, 12:11

Липчане вспоминают свои школьные годы

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#школа #1 сентября #соцсети
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Не без приятной ностальгии.

Сегодня ленты всех соцсетей заполнены снимкам со школьных линеек. Кто-то повел детей в 1 класс, кто-то — уже в выпускной. Среди постов взрослых липчан немало и архивных фото: они вспоминают свои школьные годы.







Возникновение этого праздника официально причисляют к 1984 году, когда была принята соответствующая директива. Но сам праздник появился еще в 1930 с принятием закона об обязательном образовании, которое следовало начинать с 1 сентября. Почему выбран именно этот день, сказать очень сложно, ведь до этого не было строгой даты начала учебного года. Во времена Российской империи городские школьники приступали к учебе в конце августа – начале сентября, а сельские – 1 декабря. Это было связано с тем, что деревенские ребятишки помогали родителям вести большое хозяйство, и не могли ходить в школу до окончания всех полевых работ. И вот в 1932 году 1 сентября стало официальной датой празднования начала учебного года.
2 1087
#школа #1 сентября #соцсети
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Комментарии (2)

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3 минуты назад
Я тоже пересмотрела своими фотки, какие мы были маленькие, хорошенькие, даже слеза скатнула
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Да,уж...

40 минут назад
А сколько,уже,спилось,скололось,умерло по тем или иным причинам. Это жизнь. А на фотках остались детьми.Печально,надо выпить коньячку за День знаний,за сегодняшних детей,чтоб их плохое не касалось.
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