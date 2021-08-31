Территория Липецка увеличилась на 184 гектара

Областному центру передали эту территорию за счет уменьшения границ Бутырского сельсовета.

Сегодня на сессии Липецкого городского Совета парламентарии рассмотрели вопрос о согласовании изменения границы городского округа город Липецк.



Мэрия попросила парламентариев дать согласие на изменение границ Липецка за счет передачи муниципалитету компенсационного участка площадью 184 га, расположенного в границах сельского поселения Бутырский сельсовет Грязинского муниципального района. На этой территории растет лес. Это сделано для реализации проекта «Чистый воздух», входящего в национальный проект «Экология».



Председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Александр Пушилин сообщил депутатам, что причиной увеличения городской территории стало желание Новолипецкого комбината построить электростанцию для утилизации вторичных металлургических газов. Для этого надо провести реконструкцию ГРС-3. Комбинат построит новый объект на лесной территории рядом со своими цехами, поэтому городу компенсируют снос деревьев на нем другим участком.



Также на сессии депутаты внесли очередной пакет изменений в муниципальный бюджет.



По доходам и расходам городская казна увеличена на 742,2 млн рублей (61,4 миллиона – собственные доходы, остальная сумма – безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов). Как будут распределены эти средства, GOROD48 писал неделей ранее. Основные траты придутся на переселение из ветхого и аварийного жилья (162 млн), реконструкцию автодороги по улице 50 лет НЛМК (161 млн), возмещение затрат перевозчикам (100 млн), ремонт подведомственных департаменту образования учреждений (53,4 млн) и ремонт лестницы с каскадом фонтанов на Петровском спуске (52,1 млн). На ремонт автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» потратят 36 млн рублей, на текущее содержание автодорог - 20 миллионов, на строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в микрорайоне «Елецкий» - 14,7 миллиона рублей.



Депутаты не задали докладчику, председателю департамента финансов мэрии Татьяне Григоровой ни одного вопроса.



В результате внесенных изменений утвержденный бюджета города на 2021 год составит по доходам 14,5 млрд рублей, по расходам – 15,2 миллиарда. Дефицит бюджета – 633 млн рублей.