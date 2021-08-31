Общество

33 минуты назад

Дорогу к школе сделают к 6 сентября

1 504
#школа #дорога #ремонт дороги
Дорогу к школе сделают к 6 сентября

Накануне мэр Евгения Уваркина оценила организацию безопасных подходов к школе № 27.

Евгения Уваркина в своем Инстаграм рассказала о результатах поездки в школу, которая находится рядом с улицей 50 лет НЛМК. Там сейчас идет реконструкция дороги. GOROD48 на прошлой неделе писал о том, что к школе трудно подойти

Выезд показал — пока пути для школьников находятся не в лучшем состоянии. По словам директора образовательного учреждения Александра Мочалова, большее количество детей идут со стороны жилых домов, расположенных напротив гипермаркета «Metro», из частного сектора, а также по направлению от Петровского рынка. Однако временные пешеходные дорожки есть не на всех участках. Так, например, от «Metro» к реконструируемой улице ведет асфальтированный тротуар, однако он заканчивается у песчаного основания будущей автодороги. Спустя несколько метров можно перейти на утрамбованный шлак, после липчан снова ждет песчаное покрытие. Руководитель компании-подрядчика Александр Кофанов доложил, что сетевые организации только завершили работы на участке дороги, расположенном рядом со школой, поэтому специалисты не успели уложить здесь полностью шлаковое покрытие.

— Реконструкция улицы 50 лет НЛМК долгожданная и мы понимаем, что масштабные строительные работы создают ряд неудобств. Тем не менее вопрос обеспечения безопасных подходов к школе вы должны были проработать в синергии со всеми работающими здесь организациями, до 1 сентября нужно отсыпать срезанным асфальтом или шлаком пешеходные пути, по которым родители смогут приводить детей в школу. Более того — здесь необходимо создать безопасные тоннели, оградить их, например, строительной сеткой, — отметила Евгения Уваркина.

Евгения Уваркина поручила подрядчику совместно с сетевиками оборудовать переход через будущую автодорогу и траншею возле дома № 35 по улице 50 лет НЛМК уже к 6 сентября. Контролировать ход работ и обустройство безопасных подходов к школе мэр поручила заказчику — городскому управлению строительства.


1 504
#школа #дорога #ремонт дороги

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

♠Адвокат

19 минут назад
Каждое лето город роют. И снова недобросовестные подрядчики. Может в консерватории что-то подправить?!
ответить

Еще в рубрике

Липецким семьям с детьми выплатят 311 млн рублей
#дети #пособие
1
Липецким семьям с детьми выплатят 311 млн рублей

9 минут назад

Общество
В Ельце временно изменят маршруты 13 автобусов
#транспорт #автобус
В Ельце временно изменят маршруты 13 автобусов

17 минут назад

Общество
Мост в Грязях откроют завтра в 8 утра
#мост #Грязи
Мост в Грязях откроют завтра в 8 утра

19 минут назад

Общество
С запуском полноценного движения по мосту в Ельце решили не спешить
#Елец #мост #реконструкция
1
С запуском полноценного движения по мосту в Ельце решили не спешить

47 минут назад

Общество
В липецком киоске торговали алкоголем
#торговля #алкоголь
10
В липецком киоске торговали алкоголем

50 минут назад

Общество
«Строймастер» внесен ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков
#благоустройство
15
«Строймастер» внесен ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков

сегодня, 08:44

Общество