Общество
33 минуты назад
Дорогу к школе сделают к 6 сентября
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Накануне мэр Евгения Уваркина оценила организацию безопасных подходов к школе № 27.
Евгения Уваркина в своем Инстаграм рассказала о результатах поездки в школу, которая находится рядом с улицей 50 лет НЛМК. Там сейчас идет реконструкция дороги. GOROD48 на прошлой неделе писал о том, что к школе трудно подойти.
Выезд показал — пока пути для школьников находятся не в лучшем состоянии. По словам директора образовательного учреждения Александра Мочалова, большее количество детей идут со стороны жилых домов, расположенных напротив гипермаркета «Metro», из частного сектора, а также по направлению от Петровского рынка. Однако временные пешеходные дорожки есть не на всех участках. Так, например, от «Metro» к реконструируемой улице ведет асфальтированный тротуар, однако он заканчивается у песчаного основания будущей автодороги. Спустя несколько метров можно перейти на утрамбованный шлак, после липчан снова ждет песчаное покрытие. Руководитель компании-подрядчика Александр Кофанов доложил, что сетевые организации только завершили работы на участке дороги, расположенном рядом со школой, поэтому специалисты не успели уложить здесь полностью шлаковое покрытие.
— Реконструкция улицы 50 лет НЛМК долгожданная и мы понимаем, что масштабные строительные работы создают ряд неудобств. Тем не менее вопрос обеспечения безопасных подходов к школе вы должны были проработать в синергии со всеми работающими здесь организациями, до 1 сентября нужно отсыпать срезанным асфальтом или шлаком пешеходные пути, по которым родители смогут приводить детей в школу. Более того — здесь необходимо создать безопасные тоннели, оградить их, например, строительной сеткой, — отметила Евгения Уваркина.
Евгения Уваркина поручила подрядчику совместно с сетевиками оборудовать переход через будущую автодорогу и траншею возле дома № 35 по улице 50 лет НЛМК уже к 6 сентября. Контролировать ход работ и обустройство безопасных подходов к школе мэр поручила заказчику — городскому управлению строительства.
Выезд показал — пока пути для школьников находятся не в лучшем состоянии. По словам директора образовательного учреждения Александра Мочалова, большее количество детей идут со стороны жилых домов, расположенных напротив гипермаркета «Metro», из частного сектора, а также по направлению от Петровского рынка. Однако временные пешеходные дорожки есть не на всех участках. Так, например, от «Metro» к реконструируемой улице ведет асфальтированный тротуар, однако он заканчивается у песчаного основания будущей автодороги. Спустя несколько метров можно перейти на утрамбованный шлак, после липчан снова ждет песчаное покрытие. Руководитель компании-подрядчика Александр Кофанов доложил, что сетевые организации только завершили работы на участке дороги, расположенном рядом со школой, поэтому специалисты не успели уложить здесь полностью шлаковое покрытие.
— Реконструкция улицы 50 лет НЛМК долгожданная и мы понимаем, что масштабные строительные работы создают ряд неудобств. Тем не менее вопрос обеспечения безопасных подходов к школе вы должны были проработать в синергии со всеми работающими здесь организациями, до 1 сентября нужно отсыпать срезанным асфальтом или шлаком пешеходные пути, по которым родители смогут приводить детей в школу. Более того — здесь необходимо создать безопасные тоннели, оградить их, например, строительной сеткой, — отметила Евгения Уваркина.
Евгения Уваркина поручила подрядчику совместно с сетевиками оборудовать переход через будущую автодорогу и траншею возле дома № 35 по улице 50 лет НЛМК уже к 6 сентября. Контролировать ход работ и обустройство безопасных подходов к школе мэр поручила заказчику — городскому управлению строительства.
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♠Адвокат