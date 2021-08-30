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Доменная печь «Россиянка» празднует первый юбилей

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#«Россиянка» #доменное производство
Доменная печь «Россиянка» празднует первый юбилей

ПАО «НЛМК» отмечает юбилей одной из самых производительных доменных печей в мире - «Россиянки». Ее торжественный пуск состоялся 30 августа 2011 года. Эту дату стали считать днем рождения доменной печи №7. «Россиянка» стала эталоном технических и экологических решений в металлургии, а ее строительство - одним из самых масштабных проектов в отрасли.  

В честь юбилея на проходных сегодня играет музыка, работникам раздают праздничные открытки, запланировано вручение благодарственных писем и памятных значков - «10 лет доменной печи «Россиянка».  

- Пуск доменной печи «Россиянка» - знаковое событие для каждого работника комбината. Стройка была невероятно масштабной – тысячи человек, сотни единиц спецтехники, тысячи тонн металлоконструкций. Для каждого это был колоссальный опыт и, конечно, гордость – мы построили одну из самых производительных печей в мире, да еще и были первыми в новой России, - рассказал начальник доменного цеха №2 НЛМК Андрей Сорокин.   

Познакомиться с историей знаменитой доменной печи липчане могут в парке Металлургов. На центральной аллее которого открылась фотовыставка, посвященная «Россиянке». Также продолжает полеты большой городской воздушный шар с юбилейной символикой. 
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#«Россиянка» #доменное производство

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