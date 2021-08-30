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сегодня, 12:43

Елецкий драккар прошел ходовые испытания на Ладоге

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#реконструкторы #
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Елецкий драккар прошел ходовые испытания на Ладоге

Реконструкторы прошли на реплике судна викингов более 300 километров по Ладожскому озеру, от Петербурга до Карелии

Почти две недели находились в пути реконструкторы на корабле викингов «Скальд». Сегодня драккар, погруженный на грузовик, возвращается в Елец.

Как рассказал GOROD48 руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Копье» Павел Семенов,  судно – реплика датского дракара «Скульделев -5», корабля викингов, строилось в течении последних 5 лет на базе елецких реконструкторов.

- Планировалось, что мы пойдем на этом корабле по Черному морю в Стамбул, но из-за ковидных ограничений пока этот поход был отложен.  Само судно на воде мы испытали на Быстрой Сосне, стало понятно, что многие элементы требуют доделки.  Для этого нужны были ходовые испытания. Решили в этом году походить на нем по Ладоге. До Питера драккар везли на грузовике. Стартовали от крепости «Орешек» на Неве, и пошли на север по Ладоге. Прошли более 300 километров. 




Без происшествий у реконструкторов не обошлось, сильным порывом ветра сломало мачту драккара. Но, как рассказал Семенов, сломало мачту как раз в нужном месте. 

- Я сделал мачту выше, чем было нужно, и ее сломало как раз в том месте, которое и было необходимо для нормы. И в итоге мы шли и под парусом и  на веслах. Но под парусом большую часть времени, попутный ветер тому способствовал.  Финишировали вчера в Сортавале, проведя в пути 12 дней.  Ночевали в бухтах прямо в лодке, накрывали ее сверху тентом и так и спали. Никаких проблем не возникло, все реконструкторы живы, здоровы, с нами было два врача, поэтому все находились под медицинским наблюдением. Единственные «травмы» - мозоли на руках у некоторых.





В походе приняли участие реконструкторы со всей страны – 23 человека. 

На будущий год, по планам Павла Семенова, планируется поход в Стамбул, но если с Турцией не удастся уладить вопросы связанные с ковидными ограничениями, то реконструкторы пройдут на драккаре по Черному морю от Крымского моста до Севастополя.

Фото: www.instagram.com/pal_yelets

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#реконструкторы #
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Комментарии (1)

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Тарас

37 минут назад
Мы на лодочке катались, Золотистой, золотой. Не гребли, а целовались - Не качай, брат, головой.
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