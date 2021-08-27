В школах Липецка торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов

Ученики школ Липецка начнут учебный год в очном режиме. Однако меры эпидемиологической безопасности внесут коррективы в празднование Дня знаний.

Как сообщили в городском департаменте образования, торжественные линейки в этом году пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Линейки пройдут на открытом воздухе – во дворах школ. При этом на линейки смогут прийти и родители школьников. Главное требование – соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Остальных ребят ждут праздничные классные часы в кабинетах.

«С 27 по 31 августа проводятся предварительные родительские собрания, на которых разъясняют особенности работы школы в условиях ковид-ограничений. Это несколько входов в школу для учащихся, закрепление кабинетов за конкретными классами, особая рассадка в столовой, дезинфекция помещений, термометрия и прочее.Переход на недельное дистанционное обучение вводится, если более 20% учащихся в классе заболевает острыми респираторными вирусными инфекциями. Дети осваивают программу под контролем педагогов, получают необходимые консультации и знания в полном объёме. Кроме того, родители школьников имеют право перевести своего ребёнка на дистанционное обучение, для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу», - напомнили в пресс-службе администрации Липецка.