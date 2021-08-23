«Сотрудник Генеральной прокуратуры» лишил жителя Липецкой области 900 000 рублей

Мужчина поверил мошенникам и набрал кредиты.

По заявлению жителя Добринского района полиция Ельца возбудила уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.



- Потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником банка и сообщил об оформлении третьими лицами на его имя потребительского займа, однако житель Липецкой области не поверил звонившему. Через минуту ему позвонил «сотрудник Генеральной прокуратуры» и сказал, что его дело находится на контроле и необходимо сотрудничать с органами внутренних дел. После этого с мужчиной связался «специалист технического отдела», который в течение нескольких дней находился на связи с заявителем и давал инструкции при оформлении кредитов и перечислении денежных средств на «безопасные банковские ячейки», разговаривал с ним по телефону и вёл переписку в мессенджере, - сообщает полиция.



В общей сложности потерпевший оформил кредиты в нескольких банках Воронежа и Ельца на общую сумму 900 000 рублей и перевёл их на абонентские номера злоумышленников. Только спустя время он понял, что всё это время общался с мошенниками. Тогда он обратился с заявлением в полицию.