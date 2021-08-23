Происшествия

сегодня, 15:24

«Сотрудник Генеральной прокуратуры» лишил жителя Липецкой области 900 000 рублей

3 1314
#мошенничество #интернет
1
«Сотрудник Генеральной прокуратуры» лишил жителя Липецкой области 900 000 рублей

Мужчина поверил мошенникам и набрал кредиты.

По заявлению жителя Добринского района полиция Ельца возбудила уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

- Потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником банка и сообщил об оформлении третьими лицами на его имя потребительского займа, однако житель Липецкой области не поверил звонившему. Через минуту ему позвонил «сотрудник Генеральной прокуратуры» и сказал, что его дело находится на контроле и необходимо сотрудничать с органами внутренних дел. После этого с мужчиной связался «специалист технического отдела», который в течение нескольких дней находился на связи с заявителем и давал инструкции при оформлении кредитов и перечислении денежных средств на «безопасные банковские ячейки», разговаривал с ним по телефону и вёл переписку в мессенджере, - сообщает полиция.

В общей сложности потерпевший оформил кредиты в нескольких банках Воронежа и Ельца на общую сумму 900 000 рублей и перевёл их на абонентские номера злоумышленников. Только спустя время он понял, что всё это время общался с мошенниками. Тогда он обратился с заявлением в полицию.
3 1314
#мошенничество #интернет
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Неравнодушный горожанин

7 минут назад
Если он такой "умный", откуда у него 900 тыс. взялись?
ответить

Ян Евгеньевич Банько

23 минуты назад
Видно очень сильно мозги запудрили человеку.
ответить

Ч

45 минут назад
Если это не вымысел , то откуда берутся доверчивые люди ? И всё -таки рассудок приходит с опозданием ...
ответить

Еще в рубрике

За контрафактные алкоголь и сигареты владельцу киоска грозит миллионный штраф
#торговля #алкоголь
9
За контрафактные алкоголь и сигареты владельцу киоска грозит миллионный штраф

сегодня, 13:36

Происшествия
33-летний водитель умер после столкновения четырех грузовиков на трассе «Дон»
#авария #ДТП
13
33-летний водитель умер после столкновения четырех грузовиков на трассе «Дон»

сегодня, 12:11

Происшествия
Молния подожгла дом в Грязинском районе
#МЧС #пожар #гроза
3
Молния подожгла дом в Грязинском районе

сегодня, 12:09

Происшествия
Инспектор ДПС отказался от взятки водителя «Daewoo Nexia»
#взятка #подкуп #штраф
20
Инспектор ДПС отказался от взятки водителя «Daewoo Nexia»

сегодня, 09:15

Происшествия
В Грязинском районе «Хонда» улетела в кювет
#ДТП
11
В Грязинском районе «Хонда» улетела в кювет

сегодня, 08:47

Происшествия
Четыре иномарки столкнулись на проспекте Победы
#ДТП #авария
35
Четыре иномарки столкнулись на проспекте Победы

вчера, 20:58

Происшествия