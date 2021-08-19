Битую «Toyota Camry» липецких чиновников продали в шесть раз дороже стартовой цены

А вот машина куда старше и целее ушла с аукциона по начальной стоимости.

Областной фонд имущества подвел итоги двух аукционов по продаже числящихся за региональной администрацией иномарок. На торги выставили пару «Toyota Camry».



На «Toyota Camry» 2005 года выпуска оказалось 14 претендентов. Торги стартовали с 319 00 рублей. На этой цене они и закончились. 16-летняя иномарка досталась организации. Ранее этот автомобиль уже проходил через торги, но тогда покупатель ее так и не забрал.



Куда больший спрос оказался на «Toyota Camry» 2019 года выпуска, хотя она серьезно пострадала в ДТП. По данным ГИБДД, машину разбили летом 2020 года: на ней врезались в стоящий автомобиль. Владельцами битой иномарки пожелали стать 29 претендентов. Торги стартовали всего со 165 000 рублей, но в ходе аукциона стоимость лота взлетела более чем в шесть раз. За 1 023 000 рублей битую иномарку купил частник.



Выручка от торгов поступит в региональную казну.