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Липчан призывают печь торты в форме флага и повторять триколор в одежде

17 530
#День флага
3
Липчан призывают печь торты в форме флага и повторять триколор в одежде

22 августа в России отмечается День государственного флага.

Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области призывает всех желающих присоединиться к онлайн-мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня государственного флага России.

Акций придумали несколько. В рамках акции «Под флагам великой державы» предлагается сделать фото в своём населенном пункте (районе, городе) на фоне одной достопримечательности с флагом России и опубликовать фото на страницах социальных сетей с хештегами: #деньфлага #патриот48 #патриотцентр48 #Липецкаяобласть.

В рамках акции «Живой флаг» юнармейцы на площади своего населенного пункта в соответствующей триколору одежде (футболках белого, синего, красного цветов) будут выстраиваться в флаг России. Это тоже сфотографируют и разместят в социальных сетях с хештегами: #деньфлага #патриот48 #патриотцентр48 #юнармия#Липецкаяобласть.

Акция «Моя Россия, мой флаг» подразумевает поделки. Сделать флаг России можно своими руками из различных подручных средств. Это могут быть поделки в виде рисунков, аппликаций, лепки из пластилина, кулинарных блюд, напитков, цветов, лоскутных материалов. После этого нужно сфотографировать поделку и разместить на своих страницах в социальных сетях (обязательно в кадре автор поделки) с хештегами: #мояРоссиямойфлаг #деньфлага #патриот48 #патриотцентр48 #юнармия #Липецкаяобласть.
17 530
#День флага
3

Комментарии (18)

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Animal Planet.

5 минут назад
Неравнодушный горожанин, я кофе подавился от смеха:))) Точно впаяют по полной,вот и доказывай что ты сделал флаг из лоскутков из чисто патриотических побуждений.
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Неравнодушный горожанин

18 минут назад
Сделаешь флаг из лоскутков - впаяют надругательство над государственным флагом (ст. 329 УК). До года лишения свободы. Вот пусть эти патриоты сами и делают.
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Мой флаг

24 минуты назад
Красный! И другим не будет...
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Сенсей

25 минут назад
Сенсею, мои способности ты узнаешь придя ко мне,за Пятерочку. Уж поверь мы такую историю замутим!
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Босоногий

30 минут назад
Сегодня ... уж 30 лет, как с этим флагом носятся! Не приживается все, как то ... В 1947 году, флаг СССР, был не просто узнаваем, он гордо реял везде по планете! Страна Победитель с народом Победителем. Под нынешним флагом - думаю Победы, не стоит перечислять ...
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Гость

31 минуту назад
Флаг великой державы - красный. Держава, спортсмены которой на всех соревнованиях выступают без государственного флага, не может называться великой.
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Сенсею

34 минуты назад
Сенсей, больше ты ни на что не способен.Историю надо знать.а это каждый может в ответ.
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Сенсей

45 минут назад
митяй, приходи за Пятерочку,я тебе нарисую радугу на лбу в форме жезла гаишника.:)
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45 минут назад
День гос флага- триколор . Снимите этот флаг и не позорьтесь .
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игорь

48 минут назад
Ваш, какой ты наш ты ихний ник смени
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