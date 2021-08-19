Липчан призывают печь торты в форме флага и повторять триколор в одежде

22 августа в России отмечается День государственного флага.

Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области призывает всех желающих присоединиться к онлайн-мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня государственного флага России.



Акций придумали несколько. В рамках акции «Под флагам великой державы» предлагается сделать фото в своём населенном пункте (районе, городе) на фоне одной достопримечательности с флагом России и опубликовать фото на страницах социальных сетей с хештегами: #деньфлага #патриот48 #патриотцентр48 #Липецкаяобласть.



В рамках акции «Живой флаг» юнармейцы на площади своего населенного пункта в соответствующей триколору одежде (футболках белого, синего, красного цветов) будут выстраиваться в флаг России. Это тоже сфотографируют и разместят в социальных сетях с хештегами: #деньфлага #патриот48 #патриотцентр48 #юнармия#Липецкаяобласть.



Акция «Моя Россия, мой флаг» подразумевает поделки. Сделать флаг России можно своими руками из различных подручных средств. Это могут быть поделки в виде рисунков, аппликаций, лепки из пластилина, кулинарных блюд, напитков, цветов, лоскутных материалов. После этого нужно сфотографировать поделку и разместить на своих страницах в социальных сетях (обязательно в кадре автор поделки) с хештегами: #мояРоссиямойфлаг #деньфлага #патриот48 #патриотцентр48 #юнармия #Липецкаяобласть.