Спорт

30 минут назад

«Роспотребнадзор» не разрешил «Металлургу» играть со зрителями

3 241
#Футбол #коронавирус #Роспотребнадзор
«Роспотребнадзор» не разрешил «Металлургу» играть со зрителями

Более того, за проведение двух прошлых матчах с болельщиками клуб могут оштрафовать. 

Ближайший матч «сталеваров» с «Краснорадом-2» в субботу, 21 августа, пройдёт без зрителей, равно как и несколько следующих игр.

Эту информацию GOROD48подтвердили в футбольном клубе, сказав, что «Роспотребнадзор» прислал соответствующее распоряжение. 

- Мы надеялись, что нам разрешат пускать на стадион хотя бы 10 процентов болельщиков от официальной вместимости стадиона – примерно 2 200 человек, но санитарное ведомство было непреклонно, - рассказали в пресс-службе клуба. – Спорить с врачами в период пандемии глупо, но всё-таки немножко обидно за наших болельщиков. 

Сколько времени будет действовать мораторий на посещение зрителями стадиона пока неизвестно. Больше всего болельщики опасаются, что и долгожданный «матч десятилетия» на Кубок России с ЦСКА в конце октября тоже пройдёт при пустых трибунах. Впрочем, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на два месяца вперёд сейчас сложно.

Отметим, что во многих городах России футбол сейчас проходит без болельщиков, например, в соседнем Воронеже. Это контрастирует с Европой, где в августе уже стартовали чемпионаты Франции, Германии, Испании и Англии, а зрители вернулись на трибуны. 

Более того, по информации GOROD48 «Металлургу» и его руководителям грозит административная ответственность за то, что липчане допустили болельщиков на игры Кубка России с ивановским «Текстильщиком» и встречу чемпионата с волгоградским «Ротором». На этих матчах действовало 10-процентное ограничение по посещаемости стадиона. В клубе объяснили, что хотели устроить праздник для болельщиков, которые много лет мечтали увидеть в Липецке игры ФНЛ, но Роспотребнадзор непреклонен: с 4 августа все спортивные и массовые мероприятия в Липецкой области должны быть закрытыми. 
3 241
#Футбол #коронавирус #Роспотребнадзор

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лука Недрищев

7 минут назад
Разрешат только со зрительницами, зрители-слишком для "Металлурга".
ответить

YES

12 минут назад
Играть со зрителями... Как бы хотелось забить в ворота "Металлургу" хотя бы 5 мячей... Роспотребнадзор помешал
ответить

Ильич

15 минут назад
Пусть "договариваются" с "потребназором",на "домашнюю" игру "с Ротором" только в ВК пусквли,а их "Аксёнов" только руками разводит,не хороший человек..
ответить

Еще в рубрике

Липецкие гребцы завоевали бронзу на первенстве мира в Болгарии
#академическая гребля
4
Липецкие гребцы завоевали бронзу на первенстве мира в Болгарии

15.08.2021 17:47

Спорт
«Металлургу» не даются игры на выезде – 0:3 в Набережных Челнах
#Футбол #«Металлург» #ФНЛ
16
«Металлургу» не даются игры на выезде – 0:3 в Набережных Челнах

15.08.2021 07:02

Спорт
«Металлург» в Липецке сыграет со столичным ЦСКА
#футбол #«Металлург» #ЦСК
19
«Металлург» в Липецке сыграет со столичным ЦСКА

13.08.2021 15:46

Спорт
Перевернули яхту и чуть не утонули: «Стальная команда» из Липецка выиграла Кубок России
#Парусный спорт #«Стальная команда»
10
Перевернули яхту и чуть не утонули: «Стальная команда» из Липецка выиграла Кубок России

13.08.2021 12:16

Спорт
Липчане не разбираются в городках и сумо, зато сильны в самбо
#Самбо #неолимпийский спорт
3
Липчане не разбираются в городках и сумо, зато сильны в самбо

12.08.2021 20:16

Спорт
Липчанка завоевала три медали в споре сильнейших молодых снайперов страны
#стрелковый спорт
5
Липчанка завоевала три медали в споре сильнейших молодых снайперов страны

12.08.2021 18:44

Спорт