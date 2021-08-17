Спорт
30 минут назад
«Роспотребнадзор» не разрешил «Металлургу» играть со зрителями
Более того, за проведение двух прошлых матчах с болельщиками клуб могут оштрафовать.
Ближайший матч «сталеваров» с «Краснорадом-2» в субботу, 21 августа, пройдёт без зрителей, равно как и несколько следующих игр.
Эту информацию GOROD48подтвердили в футбольном клубе, сказав, что «Роспотребнадзор» прислал соответствующее распоряжение.
- Мы надеялись, что нам разрешат пускать на стадион хотя бы 10 процентов болельщиков от официальной вместимости стадиона – примерно 2 200 человек, но санитарное ведомство было непреклонно, - рассказали в пресс-службе клуба. – Спорить с врачами в период пандемии глупо, но всё-таки немножко обидно за наших болельщиков.
Сколько времени будет действовать мораторий на посещение зрителями стадиона пока неизвестно. Больше всего болельщики опасаются, что и долгожданный «матч десятилетия» на Кубок России с ЦСКА в конце октября тоже пройдёт при пустых трибунах. Впрочем, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на два месяца вперёд сейчас сложно.
Отметим, что во многих городах России футбол сейчас проходит без болельщиков, например, в соседнем Воронеже. Это контрастирует с Европой, где в августе уже стартовали чемпионаты Франции, Германии, Испании и Англии, а зрители вернулись на трибуны.
Более того, по информации GOROD48 «Металлургу» и его руководителям грозит административная ответственность за то, что липчане допустили болельщиков на игры Кубка России с ивановским «Текстильщиком» и встречу чемпионата с волгоградским «Ротором». На этих матчах действовало 10-процентное ограничение по посещаемости стадиона. В клубе объяснили, что хотели устроить праздник для болельщиков, которые много лет мечтали увидеть в Липецке игры ФНЛ, но Роспотребнадзор непреклонен: с 4 августа все спортивные и массовые мероприятия в Липецкой области должны быть закрытыми.
Эту информацию GOROD48подтвердили в футбольном клубе, сказав, что «Роспотребнадзор» прислал соответствующее распоряжение.
- Мы надеялись, что нам разрешат пускать на стадион хотя бы 10 процентов болельщиков от официальной вместимости стадиона – примерно 2 200 человек, но санитарное ведомство было непреклонно, - рассказали в пресс-службе клуба. – Спорить с врачами в период пандемии глупо, но всё-таки немножко обидно за наших болельщиков.
Сколько времени будет действовать мораторий на посещение зрителями стадиона пока неизвестно. Больше всего болельщики опасаются, что и долгожданный «матч десятилетия» на Кубок России с ЦСКА в конце октября тоже пройдёт при пустых трибунах. Впрочем, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на два месяца вперёд сейчас сложно.
Отметим, что во многих городах России футбол сейчас проходит без болельщиков, например, в соседнем Воронеже. Это контрастирует с Европой, где в августе уже стартовали чемпионаты Франции, Германии, Испании и Англии, а зрители вернулись на трибуны.
Более того, по информации GOROD48 «Металлургу» и его руководителям грозит административная ответственность за то, что липчане допустили болельщиков на игры Кубка России с ивановским «Текстильщиком» и встречу чемпионата с волгоградским «Ротором». На этих матчах действовало 10-процентное ограничение по посещаемости стадиона. В клубе объяснили, что хотели устроить праздник для болельщиков, которые много лет мечтали увидеть в Липецке игры ФНЛ, но Роспотребнадзор непреклонен: с 4 августа все спортивные и массовые мероприятия в Липецкой области должны быть закрытыми.
Лука Недрищев
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Ильич