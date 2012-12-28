Клещи атакуют: в Липецкой области покусаны уже 124 человека

В числе пострадавших 53 ребёнка.

По состоянию на 3 апреля от укусов клещей в Липецкой области области пострадали 124 человека, в том числе 53 ребенка.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 107 клещей, из них 21 был инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 9 клещей были заражены возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует.В 13,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 0,8% случаев — на территории садоводческих товариществ, в 82,2% случаев — на территории домов и приусадебных участков.В Липецкой области сдать клещей на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии, областную клиническую инфекционную больницу и областной кожно-венерологический диспансер.