«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Липчанин устроил дебош в столичном баре из-за отказа поставить ему песни Муслима Магомаева
Одинокий мужчина желает познакомиться: подруга по переписке обманула 56-летнего липчанина на 410 000 рублей
Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Здоровье
137
42 минуты назад
Клещи атакуют: в Липецкой области покусаны уже 124 человека
В числе пострадавших 53 ребёнка.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 107 клещей, из них 21 был инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 9 клещей были заражены возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует.
В 13,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 0,8% случаев — на территории садоводческих товариществ, в 82,2% случаев — на территории домов и приусадебных участков.
В Липецкой области сдать клещей на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии, областную клиническую инфекционную больницу и областной кожно-венерологический диспансер.
0
0
1
1
0
Комментарии