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сегодня, 16:22
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Самостоятельно хоронить своих питомцев запрещено: липчанам напомнили о штрафах

Вывозить трупы животных на свалки, выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять на полях, в лесах, оврагах и водоемах нельзя.

Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных напомнила липчанам, что вот уже месяц — с 1 марта 2025 года вступил в силу Приказ Минсельхоза России, регулирующий порядок захоронения домашних животных.

«Владельцам запрещено самостоятельно хоронить своих питомцев. Тело питомца после его смерти перестает быть собственностью владельца животного, но считается «биологическими отходами», которые владелец обязан должным образом уничтожить — кремировать. Закон предусматривает три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, захоронение на специализированных кладбищах. Закон запрещает вывозить трупы животных на свалки, выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять на полях, в лесах, оврагах и водоемах. Владельцы обязаны обращаться в специализированные службы по утилизации биологических отходов. При этом, если животное по каким-либо причинам умерло в стенах ветклиники, отдать тело питомца бывшему владельцу теперь нельзя. Его обязаны передать на кремацию. Это же правило и на случаи, если вы принесли питомца на эвтаназию – его должны кремировать, а значит необходимо заложить бюджет и на эту услугу», – сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.

За нарушения грозят штрафами: для граждан они могут составлять 4-5 тысячи рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.


животные
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
не понятно
8 минут назад
а в Липецке есть крематорий для животных??
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Катерина
12 минут назад
Кошка или собака часто становится членом семьи. И не каждый видит в своём друге биологические отходы. Что за дикость? Дайте по человечески, нормально, предать их земле, если они ушли на радугу. Если закон предусматривает их захоронение на специальных кладбищах, тогда где эти кладбища? Их нет в городе Знаю, что есть нелегальное, где мусор и грязь, нет нормального.
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Странно
7 минут назад
По-человечески похоронить животное? Какая-то несуразица. Но да, закон какой-то странный. В цивилизованном мире не так.
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ничего личного
14 минут назад
Нужно открывать ритуалки для животных,с мини крематориями,с поминальным залами,венки,памятники и т.д.
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Жесть
8 минут назад
Не пишите чушь. Смерть не повод для ерничества. Ничья.
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Безмасочник
19 минут назад
Ну, появится на свалке дохлая кошка. Следователя будут вызывать, чтобы найти ее хозяина?
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Полная
21 минуту назад
ерунда.
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Не согласна
25 минут назад
Нужно открыть и обустроить специальное кладбище для домашних животных. Для кошек и собак. Платное. Цивилизованное. За городом. Они не мусор.
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Катя
26 минут назад
Слушаю и повинуюсь!
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lugov
32 минуты назад
какая чушь!
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гость
42 минуты назад
лучше бы в каждом населенном пункте создали клубы для собаководов, где всегда будет дрессировщик, который проведен с собакой курс дрессировки, собаку надо дрессировать и не допускать выгул собак, которых дрессируют быть злыми и не кормят, без намордника, а кто знает как ее дрессируют?
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Лихо
48 минут назад
Маразм крепчал, мкрн звездный на мусоре строят, завозят закапывают , отличные нормы экологии, так держать
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