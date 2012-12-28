Самостоятельно хоронить своих питомцев запрещено: липчанам напомнили о штрафах

Вывозить трупы животных на свалки, выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять на полях, в лесах, оврагах и водоемах нельзя.

Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных напомнила липчанам, что вот уже месяц — с 1 марта 2025 года вступил в силу Приказ Минсельхоза России, регулирующий порядок захоронения домашних животных.«Владельцам запрещено самостоятельно хоронить своих питомцев. Тело питомца после его смерти перестает быть собственностью владельца животного, но считается «биологическими отходами», которые владелец обязан должным образом уничтожить — кремировать. Закон предусматривает три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, захоронение на специализированных кладбищах. Закон запрещает вывозить трупы животных на свалки, выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять на полях, в лесах, оврагах и водоемах. Владельцы обязаны обращаться в специализированные службы по утилизации биологических отходов. При этом, если животное по каким-либо причинам умерло в стенах ветклиники, отдать тело питомца бывшему владельцу теперь нельзя. Его обязаны передать на кремацию. Это же правило и на случаи, если вы принесли питомца на эвтаназию – его должны кремировать, а значит необходимо заложить бюджет и на эту услугу», – сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.За нарушения грозят штрафами: для граждан они могут составлять 4-5 тысячи рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.