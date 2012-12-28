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Общество
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сегодня, 16:22
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Самостоятельно хоронить своих питомцев запрещено: липчанам напомнили о штрафах
Вывозить трупы животных на свалки, выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять на полях, в лесах, оврагах и водоемах нельзя.
«Владельцам запрещено самостоятельно хоронить своих питомцев. Тело питомца после его смерти перестает быть собственностью владельца животного, но считается «биологическими отходами», которые владелец обязан должным образом уничтожить — кремировать. Закон предусматривает три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, захоронение на специализированных кладбищах. Закон запрещает вывозить трупы животных на свалки, выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять на полях, в лесах, оврагах и водоемах. Владельцы обязаны обращаться в специализированные службы по утилизации биологических отходов. При этом, если животное по каким-либо причинам умерло в стенах ветклиники, отдать тело питомца бывшему владельцу теперь нельзя. Его обязаны передать на кремацию. Это же правило и на случаи, если вы принесли питомца на эвтаназию – его должны кремировать, а значит необходимо заложить бюджет и на эту услугу», – сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.
За нарушения грозят штрафами: для граждан они могут составлять 4-5 тысячи рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.
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