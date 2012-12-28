В Липецке производят миллионы лотков для куриных яиц

GOROD48 продолжает рубрику «Сделано в Липецкой области», в которой мы рассказываем о предприятиях региона.

Как говорят в правительстве региона, благодаря оказываемой поддержке, липецкие предприятия демонстрируют устойчивый рост, осваивают новые рынки и внедряют современные технологии.Правительство создало целый набор действенных мер помощи промышленным предприятиям разных форм собственности. Это и налоговые послабления , и субсидии на кредиты для модернизации и внедрения инноваций.Отдельное внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В тесной связке с ведущими вузами область растит специалистов, способных работать на производствах нового поколения.Такой комплексный подход превратил Липецкую область в мощный промышленный хаб, продукция которого востребована по всей России и за ее пределами.Несмотря на санкции индекс промышленного производства области в январе – декабре 2024 года составил 100,7%, а в обрабатывающих отраслях — 101,2%.Одно из самых динамично развивающихся предприятий региона – «Л-Пак». Предприятие открылось в 2001 году. Сейчас это одно из ключевых промышленных предприятий региона и один из ведущих производителей упаковки в ЦФО.Импортозамещения предприятию не требуется: оборудование или отечественного, или китайского производства. По словам начальника цеха литой тары Сергея Штукеля, проблем из-за санкций не возникало ни разу. Сырье своё, причем это – макулатура. На предприятии осуществляется полный цикл ее переработки. В 2024 году переработано 293 249 тонн вторичного сырья.Сергей Штукель рассказал, что производство на «Л-Пак» экологичное и с министерством экологии региона у самые лучшие отношения.— Мы принимаем макулатуру от операторов в сфере ТКО, которые занимаются ее сбором. Это макулатура не обязательно от сборов, но и остатки бумажного, полиграфического производства — обрезы, кромка.Макулатура проходит проверку, от нее отсортировывают все лишнее, после чего она перерабатывается. Причем перерабатывается без какой-либо химии — при помощи обычной воды. Бумага распадается на волокна до состояния кашицы, и из этой массы уже делают упаковку.В 2024 году предприятие запустило новое производство — по изготовлению литой тары для яиц. В месяц производится 12 миллионов таких лотков. Один вид лотков делают с цветной печатью на картоне, на другие клеят этикетки. Все автоматизировано.В цехе работает в основном молодежь, вчерашние выпускники колледжей и вузов.— Тесное сотрудничество у нас налажено с ЛГТУ. Конечно, нам нужны работники на сами линии, но и те, кто эти линии обслуживает. Кроме того, производство постоянно растет, мы начинаем делать что-то новое и нам необходимы люди с техническим инженерным образованием, — говорит директор бумажного производства Иван Гришин.