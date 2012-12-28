Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Подачу холодной воды ограничат 5 апреля на 17 улицах Липецка – причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, № 1 по улице Толстого, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр. 1 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, № 1 на площади Театральной, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, частный сектор улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 13:00 обесточат дома №№ 12, 14 по улице Семашко, № 44 по улице Липовской, № 4 по улице Фрунзе, улицу Гагарина.