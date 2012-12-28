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32 минуты назад
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Подачу холодной воды ограничат 5 апреля на 17 улицах Липецка – причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, № 1 по улице Толстого, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр. 1 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, № 1 на площади Театральной, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, частный сектор улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 13:00 обесточат дома №№ 12, 14 по улице Семашко, № 44 по улице Липовской, № 4 по улице Фрунзе, улицу Гагарина. 

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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
злой
6 минут назад
отключают там где нет порыва. А в местах порыва еще "план" не созрел. Ну а за ОДН все ляжет на плечи липчан, там что пусть текут реки!
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