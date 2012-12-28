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Общество
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32 минуты назад
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Подачу холодной воды ограничат 5 апреля на 17 улицах Липецка – причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 13:00 обесточат дома №№ 12, 14 по улице Семашко, № 44 по улице Липовской, № 4 по улице Фрунзе, улицу Гагарина.
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