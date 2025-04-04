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Общество
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сегодня, 13:25
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На Советской останавливают электросамокатчиков
Оказалось, что это часть повседневной работы полицейских.
— Речь идёт о ежедневной службе сотрудников Госавтоинспекции, такая работа ведётся в штатном режиме. Пока нарушений правил дорожного движения со стороны передвигающихся на электросамокатах не установлено. Но если это произойдёт — будет составлен протокол по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Сотрудники Гоставтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нарушений, в том числе со стороны пешеходов, самокатчиков и велосипедистов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Добавим, что санкции статьи 12.29 КоАП РФ предусматривают штрафы для пешеходов в 500 рублей, для велосипедистов и иных участников движения — в 800 рублей. А если нарушение совершено в пьяным — от 1000 до 1500 рублей
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