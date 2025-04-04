На Советской останавливают электросамокатчиков

Оказалось, что это часть повседневной работы полицейских.

Утром прохожие заметили на улице Советской у здания городского Совета автоинспекторов, которые останавливали электросамокатчиков. Липчане предположили, что проводится специальный рейд, однако оказалось, что такая работа ведется Госавтоинспекцией в штатном режиме.— Речь идёт о ежедневной службе сотрудников Госавтоинспекции, такая работа ведётся в штатном режиме. Пока нарушений правил дорожного движения со стороны передвигающихся на электросамокатах не установлено. Но если это произойдёт — будет составлен протокол по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Сотрудники Гоставтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нарушений, в том числе со стороны пешеходов, самокатчиков и велосипедистов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Добавим, что санкции статьи 12.29 КоАП РФ предусматривают штрафы для пешеходов в 500 рублей, для велосипедистов и иных участников движения — в 800 рублей. А если нарушение совершено в пьяным — от 1000 до 1500 рублей