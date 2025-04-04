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Общество
608
сегодня, 13:25
7

На Советской останавливают электросамокатчиков

Оказалось, что это часть повседневной работы полицейских.

Утром прохожие заметили на улице Советской у здания городского Совета автоинспекторов, которые останавливали электросамокатчиков. Липчане предположили, что проводится специальный рейд, однако оказалось, что такая работа ведется Госавтоинспекцией в штатном режиме.

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— Речь идёт о ежедневной службе сотрудников Госавтоинспекции, такая работа ведётся в штатном режиме. Пока нарушений правил дорожного движения со стороны передвигающихся на электросамокатах не установлено. Но если это произойдёт — будет составлен протокол по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Сотрудники Гоставтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нарушений, в том числе со стороны пешеходов, самокатчиков и велосипедистов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Добавим, что санкции статьи 12.29 КоАП РФ предусматривают штрафы для пешеходов в 500 рублей, для велосипедистов и иных участников движения — в 800 рублей. А если нарушение совершено в пьяным — от 1000 до 1500 рублей
электросамокаты
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Лицо электората
9 минут назад
По вечерам в нижнем парке подростки носятся на арендованных самокатах одной небезызвестной желтой конторы несмотря на все запреты и какието там ограничения которые по факту не работают вчера лично видел и по трое даже ездюки катаются
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Гостья
17 минут назад
Хоть одна хорошая новость. Обязуйте каршеринговые компании поставить намера на все их самокаты, чтобы можно было выявлять нарушителей. Где буквы - это сама компания, а цифры это номер самоката. И станет гораздо проще.
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Мда
11 минут назад
А дальше что? Кто будет наказывать? Номера есть, нарушения есть. И?
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Гена Букин
8 минут назад
А дальше что? Кто будет наказывать? Номера есть, нарушения есть. И? в Москве в пределах садового кольца еще с прошлого года нерадивых самокатчан штрафуют камеры и причем неплохо так, по 100 тыщ за несовершеннолетнего за рулем этого чудосредства, сразу желающих поубавилось))
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я
23 минуты назад
Ведётся работа, нарушений правил дорожного движения со стороны передвигающихся на электросамокатах не установлено. Этим всё сказано!
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Мда
24 минуты назад
Каждый второй самокат везет двоих. Гогяют на скорости, выскакивают из-за спины. Очень страшно стало передвигаться по городу. Рейды - новость. Ни разу не было видно за несколько лет присутствия самокатов в городе. Почему ограничения, обещанные властью, не работают?
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Джон Ленин
40 минут назад
Правильно! Всех нарушителей на авто попереловили, пора заняться самокатами, велосипедами, роликами и скейтами! Так и до колясок скоро дело дойдет!
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