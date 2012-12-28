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194
37 минут назад

В Липецкой области дожди и до +15

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области будет смещаться циклон с центром над севером Украины: он принесет осадки различной интенсивности в виде дождя, а 7 апреля – местами с мокрым снегом. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 апреля - 9-11 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы, 7 апреля — похолодает на 4-5 градусов, погода войдет в климатическую норму. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем — от +10 до +15 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем временами дожди. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.

День 5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 16 градусов мороза. 

дожди
похолодание
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