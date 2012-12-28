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сегодня, 16:13
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В Новой Жизни остановили ещё одного подростка на мопеде без прав

Он ещё и перевозил приятеля без шлема. 

3 апреля в Новой Жизни сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области выявляли нарушителей на мопедах. Долго ждать не пришлось — тут же остановили несовершеннолетнего водителя без прав, который ещё и перевозил пассажира без шлема.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на место вызвали родителей обоих подростков. На нарушителей составили протоколы за нарушение правил дорожного движение и ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мопед передали отцу несовершеннолетнего водителя — документы на право собственности были в порядке.

Напомним, 25 марта около двух часов ночи на улице Липецкой в Новой Жизни 16-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу скорой помощи. Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, а у парня нет водительских прав. По ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста возбуждены два административных дела: по части первой статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и части первой статьи 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». 

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Всего с начала года в Липецкой области пострадали пять несовершеннолетних водителей: двое сели за руль машин, трое управляли мопедами.
ПДД
нарушение
дети
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Пусть
37 минут назад
В казинку и матырский доедут- план месячный за день сделают.
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Только
49 минут назад
Гайки закручивать умеют! Учите в средней школе на права, это реально нужно в жизни! Ан нет, вокруг прав целый бизнес и кормушка!
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Смешно и грустно
51 минуту назад
Все лето подростки в деревне на мопедах и мотоциклах.
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Сам себе
52 минуты назад
И что остановили одного дальше что ? Всех когда остановите только тогда и рапортуйте.
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Трындец
53 минуты назад
на улице +20 , а они в шапках-ушанках.
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Мила
41 минуту назад
Приказа переходить на лёгкую форму одежды не было.
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Бабка Прасковья
57 минут назад
Да нехай катаютьсуть на мопедах, самые опасные энто самокатчики и бабки из соседнего подъезда!
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Учёный из училища
сегодня, 16:36
Ненадлежащее исполнение родительских обязаностей! Теперь подростков у родителей отберут и сделают подросткам ЛУЧШЕ, в детский дом отправят, где нет мопедов и колючая проволока на шести метровом заборе!
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Липецкие басни
сегодня, 16:31
Надо отменить права на мопеды! У меня в 80х мопед был и мотороллер! У многих были мопеды и всё нормально было! Разбивались на мотоциклах! Вот самокаты это опасно, а мопеды безопасно!
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Житель
19 минут назад
в 80х о людях думали как создать рабочие места, как дать жилье бесплатное, как построить больше социальных объектов, а сейчас - Как сделать чтобы даже бедные постоянно много платили, как сделать чтобы они шли и больше работали и больше платили, как сделать чтобы они всей семьей работали на ипотеку за 4 стены в муравейнике всю жизнь, как сделать чтобы не нужно было бы им платить чтобы если они заболеют и не смогут работать, как не платить когда они уже свое отработали и нужно будет платить пенсию
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А
сегодня, 16:28
Каждый день гоняют мимо Быханова сада, Качалова, Нестерова. И в Новую жизнь ехать не надо.
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И что?
сегодня, 16:21
Никакого толку! Остановили, передали мопед отцу.
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Результат есть
44 минуты назад
Папику штраф платить. Время терять. Стоять моргать. 2-й раз своему отпрыску не позволит сесть без шлема.
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