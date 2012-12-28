«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Липчанин устроил дебош в столичном баре из-за отказа поставить ему песни Муслима Магомаева
Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Происшествия
565
сегодня, 16:13
13
В Новой Жизни остановили ещё одного подростка на мопеде без прав
Он ещё и перевозил приятеля без шлема.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на место вызвали родителей обоих подростков. На нарушителей составили протоколы за нарушение правил дорожного движение и ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мопед передали отцу несовершеннолетнего водителя — документы на право собственности были в порядке.
Напомним, 25 марта около двух часов ночи на улице Липецкой в Новой Жизни 16-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу скорой помощи. Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, а у парня нет водительских прав. По ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста возбуждены два административных дела: по части первой статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и части первой статьи 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».
Всего с начала года в Липецкой области пострадали пять несовершеннолетних водителей: двое сели за руль машин, трое управляли мопедами.
0
0
0
3
2
Комментарии (13)