«КамАЗ» с навозом догнал «Мерседес»

ДТП произошло на улице Гагарина.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, сообщение об этом ДТП поступило от водителей, известно, что происшествие обошлось без пострадавших.







Столкнувшиеся машины перегородили одну полосу движения.

Сегодня днём в Липецке на улице Гагарина произошло ДТП. Столкнулись автомобили «КамАЗ» и «Мерседес», которые двигались в попутном направлении: грузовик, перевозивший навоз, догнал иномарку.