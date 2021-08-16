Происшествия
51 минуту назад
«КамАЗ» с навозом догнал «Мерседес»
ДТП произошло на улице Гагарина.
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Сегодня днём в Липецке на улице Гагарина произошло ДТП. Столкнулись автомобили «КамАЗ» и «Мерседес», которые двигались в попутном направлении: грузовик, перевозивший навоз, догнал иномарку.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, сообщение об этом ДТП поступило от водителей, известно, что происшествие обошлось без пострадавших.
Столкнувшиеся машины перегородили одну полосу движения.
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