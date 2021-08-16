Происшествия

51 минуту назад

«КамАЗ» с навозом догнал «Мерседес»

1 1009
#ДТП
2

ДТП произошло на улице Гагарина.

Загрузка плеера
Сегодня днём в Липецке на улице Гагарина произошло ДТП. Столкнулись автомобили «КамАЗ» и «Мерседес», которые двигались в попутном направлении: грузовик, перевозивший навоз, догнал иномарку.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, сообщение об этом ДТП поступило от водителей, известно, что происшествие обошлось без пострадавших.

Столкнувшиеся машины перегородили одну полосу движения.
1 1009
#ДТП
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Комментарий

40 минут назад
Камаз , да , может... С ним тягаться - себе дороже !!
ответить

Еще в рубрике

Ельчанка сбежала из магазина с украденным парфюмом
#кража #парфюмерия
1
Ельчанка сбежала из магазина с украденным парфюмом

39 минут назад

Происшествия
На трассе Орел - Тамбов погиб 25-летний водитель «Киа»
#авария #ДТП
5
На трассе Орел - Тамбов погиб 25-летний водитель «Киа»

сегодня, 12:01

Происшествия
21-летний парень задержан по подозрению в убийстве 18-летней Елены Быковой
#убийство
27
21-летний парень задержан по подозрению в убийстве 18-летней Елены Быковой

сегодня, 11:54

Происшествия
В парке Победы сломали пополам шеринговый самокат
#шеринг #самокат
18
В парке Победы сломали пополам шеринговый самокат

сегодня, 11:25

Происшествия
Врезавшийся в ограждение водитель «Тойоты Ленд Крузер» был пьян
#ДТП
18
Врезавшийся в ограждение водитель «Тойоты Ленд Крузер» был пьян

сегодня, 10:56

Происшествия
В Лебедянском районе грузовик улетел в поле с кукурузой и перевернулся
#ДТП
5
В Лебедянском районе грузовик улетел в поле с кукурузой и перевернулся

сегодня, 10:34

Происшествия