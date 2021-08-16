В Роспотребнадзоре рассказали о длительном постковидном синдроме

Около трети переболевших коронавирусом через 3-4 месяца после коронавируса не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.





По ее словам, при легком течении болезни коронавирусные больные выздоравливают примерно через 2 недели, при среднетяжелом и тяжелом на это требуется от 3 до 6 недель. При этом после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика все равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев, - заявила врач.



В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, но у некоторых сохраняется еще дольше, - отметила медик.



По ее мнению, связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой последовавших симптомов прослеживается не всегда: даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с осложнениями.



"Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", - резюмировала Омарова.



Кстати, ранее она отметила, что дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.



Ранее главврач Филатовской больницы описал ужасы постковидного синдрома. По наблюдениям медика, возвращение к привычному ритму жизни требует серьёзного восстановительного периода, - передает Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни — около трети переболевших COVID-19 спустя 3-4 месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой, - передает РИА Новости По ее словам, при легком течении болезни коронавирусные больные выздоравливают примерно через 2 недели, при среднетяжелом и тяжелом на это требуется от 3 до 6 недель. При этом после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика все равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев, - заявила врач.В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, но у некоторых сохраняется еще дольше, - отметила медик.По ее мнению, связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой последовавших симптомов прослеживается не всегда: даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с осложнениями."Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", - резюмировала Омарова.Кстати, ранее она отметила, что дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.Ранее главврач Филатовской больницы описал ужасы постковидного синдрома. По наблюдениям медика, возвращение к привычному ритму жизни требует серьёзного восстановительного периода, - передает Life