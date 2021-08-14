Житель Липецкой области устроил ДТП в центре Воронежа

Последствия столкновения попали в сеть.

Вечером 13 августа на проспекте Революции в Воронеже 32-летний житель Липецкой области на серебристом «Фольксвагене Джета» устроил ДТП.



Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области, липчанин не выдержал безопасной дистанции с таким же автомобилем белого цвета и допустил столкновение.



В результате ДТП автомобиль 50-летнего воронежца пробил ограждение и остановился на горке щебня. ДТП обошлось без пострадавших.



Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.



