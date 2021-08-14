Происшествия

сегодня, 16:36

Житель Липецкой области устроил ДТП в центре Воронежа

5 999
#ДТП
Житель Липецкой области устроил ДТП в центре Воронежа

Последствия столкновения попали в сеть.

Вечером 13 августа на проспекте Революции в Воронеже 32-летний житель Липецкой области на серебристом «Фольксвагене Джета» устроил ДТП.

Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области, липчанин не выдержал безопасной дистанции с таким же автомобилем белого цвета и допустил столкновение. 

В результате ДТП автомобиль 50-летнего воронежца пробил ограждение и остановился на горке щебня. ДТП обошлось без пострадавших.

Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.

5 999
#ДТП

Комментарии (5)

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Бе

8 минут назад
Советская техника, она должна падать.
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Фокс

13 минут назад
Липчанин, Шойгу сдал этот самолёт в аренду туркам (извечные друзья русского народа), а получилось - пошли за шерстью, а вернулись стриженными
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Липчанин

32 минуты назад
Фокс, раньше они в свое оправдание говори, что они денег стране типа там заработали. А теперь и свои регионы горят и шабашкам по нулям
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Фокс

45 минут назад
Подумаешь, новость! Тут в Турции наш Бе-200 грохнулся, сколько тысяч гектар тайги мог бы потушить в Якутии
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1

сегодня, 16:48
Что там с автобусом? Запретили эти пазики?
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