Происшествия
сегодня, 16:36
Житель Липецкой области устроил ДТП в центре Воронежа
Последствия столкновения попали в сеть.
Вечером 13 августа на проспекте Революции в Воронеже 32-летний житель Липецкой области на серебристом «Фольксвагене Джета» устроил ДТП.
Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области, липчанин не выдержал безопасной дистанции с таким же автомобилем белого цвета и допустил столкновение.
В результате ДТП автомобиль 50-летнего воронежца пробил ограждение и остановился на горке щебня. ДТП обошлось без пострадавших.
Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.
Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области, липчанин не выдержал безопасной дистанции с таким же автомобилем белого цвета и допустил столкновение.
В результате ДТП автомобиль 50-летнего воронежца пробил ограждение и остановился на горке щебня. ДТП обошлось без пострадавших.
Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.
Бе
Фокс
Липчанин
Фокс
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