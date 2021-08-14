Общество
49 минут назад
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
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15 августа с 10:00 до 17:00 на трех улицах частного сектора в Диком отключат холодную воду.
Без воды останутся жители улиц Воровского, Чкалова, Депутатской. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Воровского, 17-19.
Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Без воды останутся жители улиц Воровского, Чкалова, Депутатской. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Воровского, 17-19.
Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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