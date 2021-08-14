В частном секторе Дикого отключат холодную воду

15 августа с 10:00 до 17:00 на трех улицах частного сектора в Диком отключат холодную воду.



Без воды останутся жители улиц Воровского, Чкалова, Депутатской. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Воровского, 17-19.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.