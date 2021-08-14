Общество

49 минут назад

В частном секторе Дикого отключат холодную воду

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#отключение воды
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
15 августа с 10:00 до 17:00 на трех улицах частного сектора в Диком отключат холодную воду.

Без воды останутся жители улиц Воровского, Чкалова, Депутатской. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Воровского, 17-19.

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
125
#отключение воды

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