В России
17 минут назад
В России второй день подряд фиксируют антирекорд по числу смертей от коронавируса
За сутки от коронавируса в РФ скончались 815 пациентов, и это новый максимум летальных исходов за пандемию.
За минувшие сутки в РФ вновь был обновлен максимум по числу подтвержденных летальных исходов, за сутки от коронавируса умерли 815 пациентов, накануне было подтверждено 808 смертей. До этого максимум - 799 скончавшихся - фиксировался 16 июля и 11 августа. Наибольшее число умерших в Москве - 59, в Санкт-Петербурге - 42, в Краснодарском крае 33, - говорится в статистике Оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 277 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 850 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении Оперштаба.
За сутки в РФ выписаны 19 368 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 848 340.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 557 тыс. 068 случаев коронавирусной инфекции, 168 тыс. 864 умерших и 5 млн 848 тыс. 340 выписанных.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 277 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 850 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении Оперштаба.
За сутки в РФ выписаны 19 368 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 848 340.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 557 тыс. 068 случаев коронавирусной инфекции, 168 тыс. 864 умерших и 5 млн 848 тыс. 340 выписанных.