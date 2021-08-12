Липчанка завоевала три медали в споре сильнейших молодых снайперов страны

У Анны Жадновой одно «серебро» и две «бронзы».





Липчанка Анна Жаднова завоевала три медали в первенстве России по средовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года в Санкт-Петербурге. Всего на счету наших земляков оказались четыре награды.



В личном зачёте в упражнении «скит» Жаднова на пару с Ариной Кузнецовой из Санкт-Петербурга показала лучший результат в квалификации – 118 очков из 125, но в перестрелке наша девушка была точнее – 2:1. Это автоматически делало липчанку фавориткой и в финале, но волнение помешало Анне: с результатом в 42 очка она получила «бронзу». Победительницей стала Дарья Лекомцева из Татарстана (113 очков в квалификации), которая в решающий момент сбила 52 тарелочки. На один точный выстрел отстала от неё Кузнецова, получившая «серебро».



В командных соревнованиях Жаднова вместе с Маргаритой Ждановой и Ариной Шараповой тоже заняли 3-е место, обыграв в «бронзовом» медаль-матче сборную Удмуртии – 6:0!



Ещё одну медаль Анна Жаднова завоевала в соревнованиях смешанных пар с Даниилом Ярошенко. По итогам квалификации липецкий дуют занял второе место – 141 очко вслед за парой из Татарстана Лекомцева/Тимур Ананьенок. Точно так же распределились места и в финале: команда Татарстана выиграла «золотой» медаль-матч у Липецкой области 34:29, нашим досталось «серебро».



В «трапе» у нас только одна медаль. Эдуард Гуляев, Никита Ходов и Семён Бурков заняли 3-е место в командном зачете, выиграв у команды из Якутии – 6:0. Победила сборная Татарстана, в финале взявшая верх над Москвой – 6:2.



В остальных дисциплинах наши земляки остались без наград. Ближе всех к пьедесталу подобрались женская сборная в «трапе» - 4-е место, а в личном зачёте в этом же виде Дмитрий Балмочных и Дмитрий Губин – 5-е и 6-е места соответственно.



Фото из профиля Анны Жадновой в vk.com

