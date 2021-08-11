С начала июля от удара электротоком в Липецке погибли три человека

Еще трое пораженных током липчан остались живы.



Во вторник 10 августа в районе Сокола при попытке спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж смертельный удар электротоком получил 17-летний липчанин. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, число сообщений о пострадавших от электротока горожанах в последнее время заметно увеличилось.



«По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, только в июле их было пять. Из них четыре – несчастные случаи при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ, в результате которых два человека погибли – электрик в подвале многоквартирного дома и мужчина, занимавшийся очисткой скважины в частном секторе.

Несколько раз с начала года помощь по единому номеру службы спасения «112» вызывали к малышам, заинтересовавшимся розеткой и схватившимся за оголённый провод в квартире» , - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.



Удар током относится к наиболее опасным бытовым и производственным несчастным случаям и всегда сопряжен с большой смертностью. Даже кажущиеся незначительными ожоги могут повредить мышцы, кости и внутренние органы, нарушить работу сердца, привести к остановке дыхания. Об этом важно помнить всем взрослым, и, тем более, родителям, которые должны разъяснять правила безопасного поведения своим детям.



Как показывает практика, источниками поражения электрическим током являются неисправное электрооборудование на предприятиях и бытовые электроприборы, оборвавшиеся провода высоковольтных линий, несоблюдение техники безопасности при работе с электрооборудованием. Поэтому, прежде чем приступить к работам, связанным с напряжением, прежде всего, убедитесь в соблюдении мер безопасности.



Чтобы предупредить потенциальные риски для ребёнка



- следите, чтобы розетки были прочно закреплены в стене. Используйте электрозаглушки. - Проверьте целостность изоляции электропроводов.

- Избегайте пользоваться удлинителями.

- Следите за исправностью бытовых приборов и за тем, чтобы на них не попадала вода.

- Не разрешайте детям в возрасте до 8 лет самостоятельно включать электроприборы, вставлять электрическую вилку в розетку.

- Разъясните ребенку, что нельзя трогать какие-либо провода, даже если они не имеют повреждений. Категорически запретите подходить к электрораспределительным станциям, трансформаторным будкам, электрощитовым.

- Проведите профилактическую беседу с подростками о риске опасных развлечений.



Если избежать несчастного случая не удалось, не прикасайтесь к пострадавшему сразу же: вероятно, он еще находится под действием электрического тока, а, значит, дотронувшись, вы также можете попасть под удар. Если есть возможность, отключите источник электроэнергии (выверните пробки, выключите рубильник). Если это невозможно, отодвиньте источник тока от себя и пострадавшего сухим, непроводящим ток предметом (веткой, деревянной палкой).



Если необходимо оттащить пострадавшего от провода электросети, надо при этом помнить, что тело человека, через которое прошел ток, проводит ток так же, как и электропровод. Поэтому голыми руками до него дотрагиваться не следует. Лучше надеть резиновые перчатки или обернуть руки сухой шелковой материей.



Всех пострадавших от удара током следует как можно быстрее госпитализировать.



Фото управления по делам ГО и ЧС.





