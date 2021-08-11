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28 минут назад
41-летний воронежец два года избивал детей своей жены
Следственными органами СК РФ по Воронежской области по результатам проверки, организованной по сообщению в СМИ об истязании двух детей, было возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Воронежа о причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенном в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц по п.п. «а», «г» ч.2 ст. 117 УК РФ.
41-летний мужчина проживал в квартире на улице Ростовской города Воронеже совместно с супругой и ее несовершеннолетними детьми: 9-летней девочкой и мальчиком в возрасте 11 лет. В период с июня 2019 по июль 2021 года глава семейства систематически причинял побои малолетним, нанося им удары в область головы и других частей тела, от которых последние испытывали физическую боль и психические страдания, - сообщает пресс-служба СК по региону.
В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, накануне ему было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, вину в котором он отрицает.
Следователями СК России допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего. В рамках расследования в обязательном порядке будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики, - рассказал глава следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа СУ СК РФ Матвей Сладких.
41-летний мужчина проживал в квартире на улице Ростовской города Воронеже совместно с супругой и ее несовершеннолетними детьми: 9-летней девочкой и мальчиком в возрасте 11 лет. В период с июня 2019 по июль 2021 года глава семейства систематически причинял побои малолетним, нанося им удары в область головы и других частей тела, от которых последние испытывали физическую боль и психические страдания, - сообщает пресс-служба СК по региону.
В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, накануне ему было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, вину в котором он отрицает.
Следователями СК России допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего. В рамках расследования в обязательном порядке будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики, - рассказал глава следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа СУ СК РФ Матвей Сладких.