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21 минуту назад

Разработчики рассчитывают зарегистрировать подростковый «Спутник» к 15 сентября

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#коронавирус #вакцина
Вакцина «Спутник V» для подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, сейчас идет поготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.  

«К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас в период распространения индийского штамма дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — сообщил ученый.  

Как рассказал Александр Гинцбург, за год с момента регистрации вакцина полностью оправдала себя и доказала свою эффективность и безопасность. 
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#коронавирус #вакцина

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