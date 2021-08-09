В России

31 минуту назад

Цены на доставку овощей по РФ хотят снизить

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Минпромторг обсудит с транспортниками меры по дальнейшей стабилизации цен на «борщевой набор». Как рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, ведомство совместно с Минтрансом готовит совещание на эту тему.   

Проблема — в подорожании транспортных услуг, это произошло по разным причинам: от нехватки водителей из-за пандемии до роста цен на топливо, предположил Виктор Евтухов.  

Ранее, 3 августа, в министерстве промышленности и торговли прошло совещание с торговыми сетями и производителями сельскохозяйственной продукции. Как рассказали «Известиям» в Минсельхозе, на нем стороны обсудили возникшие сложности в работе: подорожание автоперевозки и локальную нехватку транспорта.  

По данным торговых сетей, которые озвучили на совещании, за последние два месяца к августу цены на перевозки с юга в центр страны выросли максимум на треть, год к году — в два раза, рассказал «Известиям» источник на рынке. Такая ситуация может обернуться серьезными последствиями: ритейлеры не смогут ярко отразить на полках более дешевую стоимость овощей нового урожая, предупредили они.  

«Причины возможного подорожания транспортных услуг могут быть разные, в том числе это нехватка водителей, из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвуют», — отметил Виктор Евтухов. Также он упомянул рост стоимости топлива.   

Среди вероятных факторов, которые могут повлиять на рыночную цену транспортировки продукции, в Минтрансе «Известиям» назвали перераспределение водителей на экспресс-доставку для интернет-торговли. Сказаться могла и их нехватка из-за ограничений на пересечение границ и другие причины. В пресс-службе ведомства отметили: министерство предпринимает все меры, чтобы не допустить роста транспортных расходов.  
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