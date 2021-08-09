На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

10 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 10, 10а, 10/2, 54, 65 по улице Елецкой, а также детски сад по адресу: Елецкая, 8а и средняя школа в здании № 63 по вышеуказанной улице, домов №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, а также в частном секторе улиц Елецкой, 9 Января, Карьерной, Лескова, Павлова. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участках по адресам: улица Елецкая, 54 и улица Карьерная, 2.



С 09:30 до 16:30 из-за замены запорной арматуры по проспекту Победы, 5 отключат холодную воду в домах № 3 на площади Победы, №№ 3, 5, 5а, 7, 11, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту победы, а также в детском саду № 122 по проспекту Победы, 7а и детском саду № 130 по проспекту Победы, 15, в домах №№ 53, 55, 55а, 57, 59, 61 по улице Неделина, №№ 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30 (Школа №64), 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах №№ 8, 10 по улице Крупской, №№ 12, 12/1, 14, 16, 22/5, 22/6 по улице Осипенко.

