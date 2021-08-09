Происшествия
24 минуты назад
Ремонтные работы на НЛМК после пожара займут около двух суток
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Приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать.
Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Новолипецкого металлургического комбината.
Напомним, 9 августа в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок. В результате оказалось повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар был локализован в 10:40. Пострадавших нет.
По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 дня. Приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать.
Напомним, 9 августа в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок. В результате оказалось повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар был локализован в 10:40. Пострадавших нет.
По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 дня. Приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать.
402