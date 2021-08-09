Происшествия

24 минуты назад

Ремонтные работы на НЛМК после пожара займут около двух суток

402
#пожар
Ремонтные работы на НЛМК после пожара займут около двух суток

Приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать.

Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Новолипецкого металлургического комбината.

Напомним, 9 августа в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок. В результате оказалось повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. 

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар  был локализован в 10:40. Пострадавших нет.

По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 дня. Приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать.
402
#пожар

Еще в рубрике

СК начал доследственную проверку обстоятельств возгорания на территории НЛМК
#пожар
СК начал доследственную проверку обстоятельств возгорания на территории НЛМК

12 минут назад

Происшествия
В заповеднике на территории Липецкой области второй день бушует пожар
#пожар #заповедник
4
В заповеднике на территории Липецкой области второй день бушует пожар

сегодня, 12:50

Происшествия
Липчанина высадили из поезда в Ростове за пьянку в вагоне
#поезд #хулиганство
16
Липчанина высадили из поезда в Ростове за пьянку в вагоне

сегодня, 12:08

Происшествия
НЛМК сообщил о повреждении здания кислородно-распределительного пункта в результате хлопка
#хлопок #взрыв #НЛМК
2
НЛМК сообщил о повреждении здания кислородно-распределительного пункта в результате хлопка

сегодня, 11:12

Происшествия
43-летний мотоциклист погиб на сельской дороге
#авария #ДТП
3
43-летний мотоциклист погиб на сельской дороге

сегодня, 10:52

Происшествия
Блондинка разгромила знак «Я люблю Сокол»
#вандализм #хулиганство
30
Блондинка разгромила знак «Я люблю Сокол»

сегодня, 10:30

Происшествия