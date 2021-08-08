В России
35 минут назад
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
Еще 18 человек ранены
В турецкой провинции Балыкесир перевернулся автобус, в результате чего погибли не менее 14 человек, еще 18 пострадали. По предварительным данным турецких властей, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы. Об этом сообщает ТАСС.
11 человек погибли на месте, троих не удалось спасти.
В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что граждане России не находились в автобусе, который попал в воскресенье в аварию на западе Турции.
11 человек погибли на месте, троих не удалось спасти.
В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что граждане России не находились в автобусе, который попал в воскресенье в аварию на западе Турции.