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37 минут назад
Дрон спас тонущего человека на пляже Анапы
Беспилотник впервые спас тонущего на туристическом пляже
Беспилотник впервые спас тонущего человека на пляже в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Днем 7 августа на центральном пляже Анапы молодой человек заплыл слишком далеко в море и начал тонуть. Его вовремя заметили с помощью специальной системы мониторинга. К тонувшему вылетел дрон со спасательным жилетом и сбросил его туристу.
Молодой человек продержался на жилете до прибытия спасателей на катере. На берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление и остановили кровотечение из носа. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
В Анапе в текущем курортном сезоне испытывают систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море. Система разработана совместно с военным технополисом "Эра" и Российской академией наук. В настоящее время на центральном пляже работают три специально оборудованные спасательные вышки "Анаспас". В будущем их число планируется увеличить.
Днем 7 августа на центральном пляже Анапы молодой человек заплыл слишком далеко в море и начал тонуть. Его вовремя заметили с помощью специальной системы мониторинга. К тонувшему вылетел дрон со спасательным жилетом и сбросил его туристу.
Молодой человек продержался на жилете до прибытия спасателей на катере. На берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление и остановили кровотечение из носа. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
В Анапе в текущем курортном сезоне испытывают систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море. Система разработана совместно с военным технополисом "Эра" и Российской академией наук. В настоящее время на центральном пляже работают три специально оборудованные спасательные вышки "Анаспас". В будущем их число планируется увеличить.