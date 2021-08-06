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Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине.
"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - ответил Шойгу на встрече с представителями красноярских СМИ.
"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом", вещающему на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также Крым, назвал полуостров своей землей и пообещал, что полуостров никогда не будет "русской территорией", а его возвращение Украине — это вопрос времени. По словам Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория. "Я этот Крым знаю (…) Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", — сказал он.
Слова Зеленского о возвращении Крыма также прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если президент Украины понимает под "любовью" водную, транспортную и финансовую блокады, которые он объявил жителям полуострова, то "это не любовь, а геноцид". Володин отметил, что пока Зеленский не прекратит военные действия в Донбассе, он не дождется любви украинского народа, - передает Lenta.ru.