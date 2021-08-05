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Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании

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#подлодка

Атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход близ датского острова Сейерё.

Военно-морские силы (ВМС) Дании сообщили, что российский атомный подводный ракетный крейсер "Орел" потерял ход у берегов датского острова Сехеро, - передает Telegram-канал "Военный обозреватель".

"Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины "Орел" класса Оскар II возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё", — говорится в сообщении.

Подводный крейсер со скоростью полтора узла (2,77 км в час) стало сносить в сторону острова, когда его отделяло от суши около двух морских миль. Датские моряки сообщили, что предложили помощь по радио, но россияне вежливо отказались. В посте опубликованы фотографии, на которых видно, что на палубу крейсера вышел экипаж в спасательных жилетах. К буксировке подлодки готовился буксир "Алтай", - об этом сообщили в Facebook моряки 3-й эскадры ВМС Дании.

Происшествие описали моряки датского военного корабля Diana, который занимался патрулированием и сопровождал субмарину "Орел", буксир "Алтай" и ракетный эсминец "Вице-адмирал Кулаков" во время их следования из Санкт-Петербурга в сторону Кольского полуострова. Как отмечает издание The Barents Observer, российские корабли возвращались с большого военно-морского парада, который прошел в Петербурге 25 июля, - передает РБК.

По данным датских ВМС, с Береговой охраной королевства в ходе происшествия взаимодействовал противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

"Орел" — "одноклассник" подводного крейсера "Курск", погибшего в августе 2000 года в Баренцевом море. Оба корабля были построены по проекту 949А "Антей" (Oscar-II по классификации НАТО).

Минобороны РФ об инциденте не сообщало.

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#подлодка

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