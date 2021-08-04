В АО «Экопром-Липецк» заявили о повышении зарплаты работникам

Обошлось без забастовки.

В конце минувшей недели работники одной из смен завода по переработке мусора АО «Экопром-Липецк» решились объявить часовую забастовку, требуя повышения заработной платы. Однако забастовки не произошло. Но сегодня в местном телеграмм-канале КПРФ проявилось сообщение о том, что в АО «Экопром-Липецк» наблюдаются массовые нарушения трудовых прав трудящихся, и что «доведенные до отчаяния работяги подготовили коллективную претензию к руководству предприятия».



В сообщении говорится, что региональный оператор дискредитирует активистов, оказывает на них давление, прибегает к оскорблениям и угрозам. Цитата: «Есть у руководства «Экопрома» и совсем грязные приемы – подбрасывают неугодному работнику вторсырье и выгоняют на улицу без выплат и с соответствующей записью в трудовой книжке. Несмотря на это, коллектив готовится к забастовке, хоть с каждым днем число его потенциальных участников сокращается под беспрецедентным насилием руководства».



В свою очередь, GOROD48 обратился к Сергею Хоперскому, директору завода по переработке ТКО, где, судя по телеграмм-каналу КПРФ, кипят нешуточные страсти.



По словам Сергея Хоперского, на работающем в две смены предприятии никакой предреволюционной ситуации не наблюдается. Директор завода говорит о том, что о забастовке заявил работник одной из двух смен. В его функционал входит прием ТКО от мусоровозов и обеспечение бесперебойной работы сортировочного конвейера – он должен следить за тем, чтобы на движущуюся ленту не попадал крупногобаритный мусор типа автомобильных шин, ковров, досок.



– 29 июля этот наш сотрудник вручил мне уведомление о часовой забастовке, если на заводе не повысят зарплату. К уведомлению были приложена доверенность от еще 35 человек на представление их интересов, – говорит Сергей Хоперский.



Эти требования директор завода по переработке ТКО передал руководству «Экопром-Липецк». А уже 30 июля состоялась встреча руководителей регионального оператора с этим активистом и еще одной работницей. На встрече было объявлено, что приказом по предприятию еще двумя неделями региональный оператор по сбору, переработке и утилизации мусора повысил зарплату всем 600 сотрудникам АО «Экопром-Липецк» с 1 августа.



- Мы всегда выполняем все наши обязательства перед работниками, платим им аванс и получку, те деньги, которые указаны в договорах. Как выяснилось, только 13 человек из тех, кто дал доверенность нашему сотруднику, знали о возможной часовой забастовке. А уж заявления о том, что кто-то подбрасывает этом активисту вторсырье – вообще за гранью разума! – резюмировал сообщения телеграмм-каналов Сергей Хоперский.



Директор мусороперерабатывающего завода считает, что ситуацию на предприятии решили подогреть извне. По его словам, кому-то захотелось исказить факты, набрать политические очки в ходе избирательной кампании по выборам депутатов областного Совета и Госдумы. Но эта затея закончилась пшиком: завод по обработке и брикетированию ТКО работает в штатном режиме.

фото: сайт АО «Экопром-Липецк»