Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 40 693 случая новой коронавирусной инфекции, 34 944 человека выздоровели, в том числе 219 за последние сутки, 4 566 — лечатся, 1 183 человека умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 176 человек.

В больницах сегодня находятся 798 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 768 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 241 случай инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 142, на втором месте Елец — 39, на третьем Долгоруковский район — 14. В Липецком районе — 9, в Становлянском районе — 7, в Грязинском и Добровском районах — по 6, в Данковском, Добринском, Елецком и Чаплыгинском районах — по 3, в Измалковском и Хлевенском районах — по 2, в Задонском и Усманском районах — по одному заболевшему.