«Сказочный патруль» настиг липецких предпринимателей

Правообладатель персонажей подал серию исков на местных бизнесменов.

Арбитражный суд Липецкой области за последние три месяца принял к рассмотрению 14 исков компании «Ноль медиа плюс» в адрес местных предпринимателей. Суть требований к ним идентична: выплата компенсаций за нарушение прав на использование художественных изображений. Истцу принадлежат права на персонажей мультфильма «Сказочный патруль».



Часть исков уже была рассмотрена. Так, за нарушение прав на использование персонажей придется заплатить предпринимательнице из Липецка. Истцу удалось доказать, что женщина без разрешения правообладателя торговала игрушками с изображениями героев «Сказочного патруля». В качестве доказательств были представлены DVD-диск с видеозаписью покупки спорного товара, оригинал чека и спорный товар. За продажу игрушек с персонажами «Варя», «Аленка», «Маша», «Снежка» и изображением логотипа «Сказочный патруль» липчанке придется заплатить 50 000 рублей. При этом стоимость самих игрушек составила всего 350 рублей.



Отметим, что по двум из 14 исков суд отказался взыскивать компенсации. Основная масса исков пока находится в статусе назначенных к рассмотрению.